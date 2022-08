Toni Martínez: "Escuchar a Do Dragao coreando mi nombre es especial"

“Siempre entro en el campo para dejar huella”. Toni Martínez afronta una temporada importante en el Porto. El delantero español ha comentado sus sensaciones a través de un vídeo en sus redes sociales, como previa del arranque de la Primeira Liga. Los ‘Dragones’ entran en acción el sábado ante Marítimo. El objetivo es mantener el dominio en el ámbito local y pelear contra los mejores clubes de Europa en Champions. "Hemos sido el mejor equipo del país. Teníamos muy claro que queríamos volver a salir campeones. Al final, es de lo que vivimos, de títulos. Ser campeón es la mejor sensación del mundo”, asegura el murciano. La temporada pasada se llevaron Liga y Copa, en esta ya han empezado sumando la Supertaça.

Toni no se va a mover de Oporto. Sérgio Conceiçao y Pinto da Costa han sido decisivos para cambiar el sentido del futuro del delantero, que parecía destinado a dar el salto. El entrenador y el presidente han dado forma a una apuesta total por Toni Martínez, que tendrá un estatus a la altura de su trabajo y su importancia dentro del colectivo. El Porto ha rechazado una propuesta de 10 millones de euros del Augsburgo alemán y ha cerrado la puerta. Toni se queda, convencido, pese al atractivo de la Bundesliga. Toni se queda para ser importante, como siempre ha querido: "He metido goles toda mi vida. Creo que puedo seguir metiéndolos. He demostrado que tengo nivel para eso”.

Mentalidad y liderazgo

Martínez, 25 años, afronta esta temporada en un momento de plenitud y madurez evidente por su mentalidad, dedicación y sensibilidad. Su relación con Do Dragao es muy especial. La conexión equipo-afición es uno de los puntos fuertes del bloque que comanda Conceiçao. “Somos uno”, subraya sobre la unión.

Toni también deja constancia de su carácter y gen competitivo al recordar uno de los mejores goles del pasado curso, ante Sporting, camino de la final de Taça de Jamor: "Salí en el minuto 80, tuve la suerte de resolver el partido y llevar al equipo a la final de la Copa”. El Dragón vibró. "Escuchar el estadio, nuestro estadio, nuestra gente, coreando mi nombre fue un momento especial”, describe.

Capacidad realizadora

Sus celebraciones han estado cargadas de significado y de intensidad. "Fue un momento también de liberarme, de dejar claro que estoy ahí por algo que me lo he ganado”. Toni Martínez apuesta por el Porto y el Porto tiene que confirmar esa apuesta por Toni. Sus condiciones no admiten debate: “Salgo al campo para poder dejar mi huella. No sé jugar al 70, 80, ni al 90%. Creo que siempre que juego doy el máximo”.

Evanilson y Taremi no pueden dormirse por la presencia de Toni, garantía de rendimiento, como demuestra la relación entre minutos y goles, una de las mejores del equipo, precisamente junto a Evanilson. El punta murciano firmó siete goles en mil minutos, todos con un peso determinante en los partidos y de gran factura. Siempre aporta, siempre suma. Para Conceiçao es el jugador de equipo perfecto, este curs, además, quiere ser eso y mucho más.