«Toni Kroos podría volver al Real Madrid dos años después de su marcha»

Toni Kroos volverá al Real Madrid, según Diario AS. El excentrocampista asumirá un cargo directivo, aunque aún no se conoce cuál.

Tras diez años en el club, el centrocampista alemán se convirtió en un icono: jugó 465 partidos, dio 99 asistencias y marcó 28 goles. Ahora podría regresar la próxima temporada al club del que se despidió del fútbol profesional hace dos años.

Con el clubblanco ganó cinco Champions, cuatro Ligas, varias Copas del Rey y cuatro Supercopas de Europa.

En 2024 se despidió del fútbol profesional y, a sus 36 años, sigue viviendo en Madrid, donde dirige su propia academia de fútbol.

Según el medio español, su relación con la directiva siempre ha sido buena y fue el presidente Florentino Pérez quien impulsó su regreso.

Según el medio, los detalles aún se discuten, pero la decisión de su regreso ya es un hecho.

El Real Madrid pasa por un momento difícil: crece la crítica hacia su juego y rendimiento, y persiste el malestar interno. Este fin de semana el Barcelona aumentó su ventaja en la lucha por el título, y en Champions el segundo de La Liga intentará remontar el 1-2 ante el Bayern en Múnich el miércoles.