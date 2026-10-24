Toney sigue los pasos de las leyendas: el verdugo del Al Ahli asalta el trono de Cristiano Ronaldo, Al Soma y Félix

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, continuó escribiendo su nombre entre las grandes estrellas de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, tras liderar al conjunto de Yeda hacia una amplia victoria sobre el Al-Khaleej por 4-1, en el marco de la undécima jornada de la competición.

El delantero inglés no se conformó con contribuir al triunfo, sino que firmó un doblete que elevó su cuenta a 13 goles, colocándose en solitario como líder de la tabla de goleadores, con una ventaja de 6 tantos sobre sus perseguidores más cercanos, el italiano Mateo Retegui, delantero del Al-Qadsiah, y el marroquí Youssef En-Nesyri, jugador del Al-Ittihad, que han marcado 7 goles cada uno.

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Pero el logro de Toney no se detuvo en el liderato de goleadores, ya que consiguió igualar un registro excepcional que lo sitúa a la altura de los más destacados goleadores que han pasado por la Liga Roshn, compitiendo con nombres de peso que han forjado una historia goleadora notable en los campos saudíes.

Según la red de estadísticas de fútbol " Opta ", Ivan Toney igualó la mayor cifra goleadora lograda por un solo jugador tras disputarse 11 jornadas de una misma temporada en la Liga Roshn, después de alcanzar los 13 goles, ascendiendo así al trono que compartieron varias de las grandes estrellas de la competición.

El sirio Omar Al-Soma, exleyenda del Al-Ahli, ya había alcanzado esta cifra durante las temporadas 2014-2015 y 2016-2017, tras imponerse entonces como uno de los delanteros más peligrosos de la liga saudí, gracias a su excepcional capacidad para batir las redes de forma constante.

Asimismo, los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix lograron la misma hazaña con la camiseta del Al-Nassr durante la temporada 2025-2026, antes de que Toney se sumara a esta distinguida lista, confirmando que su arranque goleador esta temporada lo coloca en competencia directa con los grandes goleadores.