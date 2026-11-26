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Sandro Tonali, centrocampista del Tottenham y de la selección italiana, recuerda en una entrevista con Fútbol Emotion Italia algunos momentos importantes de su etapa en el Milan, entre 2020 y 2023.

«Tengo dos historias con el Milan», cuenta el centrocampista nacido en 2000. «La primera llega hasta mis 20 años, cuando aún no había entrado de lleno en el mundo del Milan; la segunda empieza a los 20 y abarca los tres años siguientes. Durante mucho tiempo fui aficionado y jugaba, y después, cuando los partidos lo permitían, si había alguno en San Siro, como en Serie B jugábamos casi siempre los sábados, muchas veces íbamos a verlo. Era algo que me había transmitido mi padre, así que siempre lo he llevado conmigo, desde niño».

Tonali continúa: «Y a partir de los 20 años cambió, porque como jugador no puedes mantener la misma relación con el equipo que tienes como aficionado. También lo hice el primer año, pero lo vivía con demasiada intensidad, así que después lo afronté de otra manera. Quizá fue aún más bonito porque dejaste a un lado al aficionado y empezaste a darte cuenta de que yo me había encontrado de repente allí, en el equipo de mis amores y en un estadio como San Siro».

Y concluye: «El primer año no fue fácil, me encontré con algunas dificultades. Pero también me vino bien que jugáramos sin aficionados. No era agradable, pero a mí personalmente, como jugador, en aquel momento me ayudaba porque tenía una presión menos. Aun así, fue duro porque aquel año sin aficionados todos los partidos parecían amistosos, no parecía fútbol. El Milan significa muchas cosas para mí».

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Tonali jugó en el Milan de 2020 a 2023, con un total de 130 partidos y 7 goles, y ganó el Scudetto en 2022. En 2023 fichó por el Newcastle por 64 millones. Con las Urracas, Tonai disputó 110 partidos y marcó 10 goles, antes de fichar por el Tottenham de Roberto De Zerbi durante el mercado de verano de 2025 por 108 millones de euros. Con los Spurs, en esta primera parte de la temporada 2026-27, Tonali ha disputado 9 partidos y, hasta ahora, no ha marcado ningún gol.

A lo largo de su carrera, el centrocampista nacido en 2000 también ganó la Serie B con el Brescia en 2019 y la Copa de la Liga inglesa con el Newcastle en 2025. Con la selección, Tonali suma 38 partidos y 4 goles.