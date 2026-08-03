El Paris Saint-Germain realiza intensos esfuerzos en varios frentes, ya que los responsables de las decisiones del club francés buscan fichar a varios jugadores al mismo tiempo, tras cerrar la venta de Randal Kolo Muani a la Juventus el domingo por unos 45 millones de euros, incluidos los bonus.

Según el sitio "Foot Mercato", el campeón de Francia y de Europa, que arranca su temporada el miércoles 12 de agosto ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa, tiene interés en fichar al portero Zion Suzuki en los próximos días.

Está claro que Luis Campos, el director deportivo, y su equipo se enfrentan a una tarea difícil. En lo que respecta al portero del Parma, presentó una oferta de 33 millones de euros al club italiano ayer domingo.

Y a pesar de que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, las cosas van por buen camino, y en esta operación el Paris Saint-Germain parece llevar una gran ventaja sobre la Juventus, el otro club interesado en fichar al jugador.

Pero queda una pregunta por responder: ¿cuál es la opción preferida del jugador? Está claro que el Paris Saint-Germain es actualmente un club más atractivo que la Juventus. Pero en París hay competencia, mientras que en Turín le espera un puesto de titular asegurado, en una liga y un país que conoce bien. Sin embargo, como señala el periodista Fabrizio Romano, Zion Suzuki desea incorporarse al Paris Saint-Germain y ha dado su conformidad a este movimiento.

Por ello, no se prevén grandes dificultades para acordar las cláusulas del contrato con los jugadores.

Cabe destacar que todavía podría jugar en Turín la próxima temporada, ya que la Juventus espera ficharlo en calidad de cedido en cuanto firme con el Paris Saint-Germain, según informó la prensa italiana.

Y si el Saint-Germain no permite la salida del jugador japonés, la Juventus podría recurrir a Lucas Chevalier, portero del París.