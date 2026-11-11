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La Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21) salvó al club Al Hilal y a su entrenador italiano Simone Inzaghi del actual parón internacional, el llamado "virus FIFA", por segunda vez en la presente temporada.

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El Al-Hilal visitará al Al-Ettifaq el próximo 28 de noviembre, en el estadio de este último en Dammam, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Las estrellas de la Liga Joy de Élite en los entrenamientos del Al-Hilal

El Al-Hilal comenzó su preparación para el partido este miércoles, cuando el equipo regresó a los entrenamientos tras el largo descanso que disfrutó durante el actual parón internacional, que se prolongó durante 10 días.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Inzaghi decidió recurrir a los jugadores del equipo sub-21 del Al-Hilal, que participa en la Liga Joy de Élite, para compensar las ausencias que sufre el primer equipo durante el parón internacional.

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El equipo sub-21 del Al-Hilal ofrece un rendimiento medio en la actual temporada de la Liga Joy de Élite, pues ocupa el sexto lugar en la tabla de clasificación con 17 puntos, cosechados con 5 victorias, dos empates y una única derrota.

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Esta es la segunda vez que el técnico italiano decide recurrir a los jugadores del equipo sub-21 del Al-Hilal durante la actual temporada, después de haberlo hecho también durante el pasado parón internacional.

Las ausencias del Al-Hilal durante el parón internacional

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La principal razón de esta decisión es la clara falta de efectivos que sufre el primer equipo durante el actual parón internacional, debido a la incorporación de los jugadores a sus selecciones nacionales, además de algunas lesiones.

Ocho jugadores del "Zaeem" se incorporaron a la selección saudí durante su actual concentración en la capital catarí, Doha, y son Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari y Sultan Mandash.

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Asimismo, el guardameta Yassine Bono se incorporó a la selección de Marruecos, el defensa Kalidou Koulibaly a la de Senegal, su homólogo Yusuf Akçiçek a la selección sub-21 de Turquía, el centrocampista Sergej Milinković-Savić a la selección de Serbia, su homólogo Rúben Neves a la selección de Portugal, y el extremo Crysencio Summerville a la de los Países Bajos.

Además, el Al-Hilal pierde a 3 jugadores por lesión, encabezados por el capitán Salem Al-Dawsari y el extremo brasileño Gabriel Martinelli, junto al centrocampista francés Simon Boabré.

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Los próximos partidos del Al-Hilal

El Al-Hilal se prepara para enfrentarse al Nasaf uzbeko el 23 de noviembre, en el estadio de este último, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

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El Al-Hilal ocupa el segundo lugar del grupo Oeste en la Liga de Campeones de Asia de Élite con 9 puntos, cosechados con 3 victorias y una única derrota, a 3 puntos del Al-Ain emiratí, líder del grupo.

Posteriormente, el Al-Hilal visitará al Al-Ettifaq, en el estadio de este último en Dammam, el 28 de noviembre, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

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El "Zaeem" se sienta actualmente en el trono de la Liga Roshn saudí con 30 puntos, cosechados con 10 victorias y una derrota, a dos puntos del Al-Qadisiyah y el Al-Nassr, segundo y tercer clasificados, respectivamente.