La Federación Saudí de Fútbol respondió de nuevo a las informaciones que apuntaban a la salida del griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, de su cargo antes de la Copa Asiática 2027.

El periodista saudí Abdulrahman Al Humaidi, presentador del programa «Nadina» en el canal «MBC 1», había asegurado que Donis dejaría su cargo como seleccionador de Arabia Saudí con una probabilidad del 99 %.

Sin embargo, la Federación Saudí de Fútbol desmintió dichas informaciones, según reveló el canal saudí «Al Ekhbariya», al confirmar que el entrenador griego continúa al frente de Arabia Saudí durante el próximo periodo.

Esta es ya la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho ya el pasado mes de octubre.

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Algunos informes habían asegurado que la Federación Saudí tiene la intención de contratar al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, para dirigir a Arabia Saudí en la Copa Asiática 2027, en lugar de Donis.

Dichas informaciones provocaron un estado de enfado en el ámbito futbolístico saudí, especialmente ante lo ajustado del tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado desmintiéndolas.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó el debate sobre la posibilidad de destituir a Donis, dado que hay tiempo de sobra antes del torneo.

Cabe recordar que Donis asumió el cargo de seleccionador de Arabia Saudí el pasado abril, como sucesor del entrenador francés Hervé Renard, tan solo dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, de la que se despidió en la primera fase.

A pesar de ello, el entrenador griego logró llevar a Arabia Saudí a conquistar su primer título en 23 años, cuando ganó con la selección la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, «Golfo 27», el pasado octubre.