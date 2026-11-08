Tolu Arokodare y Wout Weghorst protagonizaron el domingo una imagen llamativa tras el FC Twente-Ajax (2-2). Los dos delanteros se habían enfrentado durante el partido, pero se buscaron nada más sonar el pitido final para compartir un momento especial.

Tolu y Weghorst se tomaron de las manos, cerraron los ojos y rezaron juntos. Antes, ambos atacantes habían tenido un papel protagonista en el espectacular empate entre el FC Twente y el Ajax.

Es conocida la buena relación entre el nigeriano y el neerlandés de 34 años. Antes del enfrentamiento, Tolu habló largo y tendido con ESPN sobre su admiración por Weghorst, a quien ya seguía durante su etapa en el Manchester United.

«Soy aficionado del Manchester United. Cuando jugaba allí, me sorprendió mucho su ética de trabajo», contó el delantero del Ajax. Ambos habían coincidido antes, cuando Tolu disputó con el KRC Genk un amistoso contra el Burnley, club con el que Weghorst tenía contrato por aquel entonces.

Tras aquel amistoso, Tolu quiso hablar con el neerlandés para saber más sobre su actitud, pero Weghorst se había marchado directamente al gimnasio. El nigeriano decidió ir a buscarlo allí y recibió una lección importante. «Me enseñó que todo era cuestión de mentalidad», explicó Tolu.

La relación entre ambos continuó después e incluso influyó en el fichaje de Tolu por el Ajax. Cuando el club de Ámsterdam mostró interés en él el pasado verano, el delantero nigeriano pidió consejo a su colega neerlandés. «Y no tenía más que cosas buenas que decir sobre el Ajax», contó Tolu acerca de Weghorst, que también jugó dos temporadas en Ámsterdam.

El domingo, los dos amigos fueron rivales en Enschede. Tolu adelantó al Ajax poco después del segundo minuto con un cabezazo tras un centro de Oscar Gloukh, y Rayane Bounida marcó el 0-2 en la segunda parte. Weghorst devolvió después al FC Twente al partido con un certero cabezazo.

En los minutos finales, Weghorst se convirtió en el gran protagonista del equipo local al anotar también el 2-2 desde el punto de penalti, después de que el VAR interviniera por una falta de Lucas Rosa sobre Ramiz Zerrouki.