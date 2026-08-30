Tolu Arokodare conoció este domingo de una manera peculiar a Hans Kraay junior. Tras el Telstar - Ajax (0-4), el delantero se puso ante las cámaras de ESPN, aunque la entrevista no transcurrió del todo fluida.

Kraay junior comenzó comentando que Tolu podía mostrar una cara algo más alegre tras la amplia victoria del Ajax, a lo que el delantero reaccionó con una evidente incomodidad. Acto seguido, le preguntaron qué opinaba de los defensores de la Eredivisie.

«Sí, no sé qué quieres que diga sobre esto», respondió. «Hoy fue diferente con respecto a los partidos anteriores, un perfil distinto. Contra el Sion fue más físico, lo que también fue bonito de ver para los aficionados.»

«En la Eredivisie los jugadores son más técnicos, todos quieren jugar al fútbol, lo cual también es bonito», continuó. «Pero realmente no tengo nada que decir sobre los demás, me centro sobre todo en mí mismo y en el equipo.»

En el resto de la entrevista, Kraay junior dejó claro en varias ocasiones que Tolu es popular en Ámsterdam, algo que provocó una sonrisa incómoda en el rostro del delantero.

«Es una sensación agradable, pero también conlleva mucha presión», respondió después, ya en serio. «Todo el mundo tiene expectativas muy altas. Solo intento mantener la cabeza en su sitio y seguir concentrado. No es fácil, pero lo estoy disfrutando. Significa que estoy haciendo algo bien. Ojalá pueda mantener esto.»

«La primera toma de contacto de Tolu con Hans. No la olvidará pronto», comentó entre risas Milan van Dongen. Hedwiges Maduro añadió: «La próxima vez pensará: “Oh no, ahí está otra vez”. No, Hans lo ha hecho bien.»