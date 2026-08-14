Tolu Arokodare ha reaccionado por primera vez al supuesto incidente durante un entrenamiento del Wolverhampton Wanderers. El delantero nigeriano presuntamente se sentó sobre el césped para forzar un traspaso, pero no quiere contar al Algemeen Dagblad qué fue exactamente lo que ocurrió.

La BBC informó anteriormente de que Arokodare había provocado un gran revuelo en los Wolves. Después de que el atacante se quedara fuera de la convocatoria para un amistoso, presuntamente se sentó en el campo durante un entrenamiento.

Según otros medios, no quedó ahí. Un día después, incluso se habría recurrido a la seguridad para evitar que Arokodare volviera a interrumpir un entrenamiento.

El Algemeen Dagblad le plantea al nuevo delantero del Ajax estas versiones, pero Tolu mantiene la boca cerrada. "No puedo decirlo. Sigo teniendo contrato con los Wolves y respeto al club, a los jugadores y a los aficionados".

Al mismo tiempo, Arokodare sugiere que hay más detrás de la historia de lo que ha salido a la luz hasta ahora. "La verdad saldrá a la luz algún día. Y si no, Dios y yo la conocemos".

También salió a relucir el mensaje de despedida de los Wolves, en el que se mencionó de forma destacada la fallida relación. "Un amigo me envió ese comunicado. Eso dice mucho. Sigo perteneciendo al club. ¿Qué puedo decir? No quiero meterme en problemas".

A continuación, a Tolu le preguntan si, con lo que sabe ahora, se arrepiente de algo. El atacante deja claro que no tendría ningún problema en asumir la responsabilidad si realmente hubiera hecho algo mal.

"Entonces pediría disculpas. Si hay tres palabras con las que no tengo ningún problema, son ‘please, thank you y sorry’. Nunca me reiría de eso. Si hago algo mal, pido disculpas".