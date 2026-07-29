Tolu Arokodare ficha por el Ajax y jugará con un dorsal muy especial

Tolu Arokodare ya es oficialmente jugador del Ajax. El delantero nigeriano pasó el reconocimiento médico este miércoles por la tarde y fue presentado por el club de Ámsterdam. Llevará el dorsal 99.

El delantero, de 1,97 metros de altura, llega cedido por Jordi Cruijff desde el Wolverhampton Wanderers. El Ajax paga una modesta cantidad por la cesión al club inglés y se guarda una opción de compra de veinte millones de euros.

Cruijff reaccionó en la web del Ajax al reciente fichaje. «Tolu es un jugador con un perfil que todavía no teníamos. Va a hacer una gran contribución al Ajax la próxima temporada».

El propio delantero también reaccionó en un vídeo a su llegada a Ámsterdam. «Es una sensación increíble ser jugador del Ajax. Conozco el club desde que era pequeño».

«Nunca habría podido imaginar que jugaría aquí. No porque no quisiera, sino porque todo el mundo conoce este club. En Nigeria nadie ve la Eredivisie, pero todo el mundo conoce al Ajax», continúa.

«Cuando mi agente me dijo que el Ajax estaba interesado, pensé que estaba bromeando. Como he dicho: nunca esperé esto. Después pensé de inmediato: esto es lo que quiero. Es el club más grande de los Países Bajos y uno de los más grandes de Europa».