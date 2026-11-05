Tolu Arokodare elogia a su compañero: «Trabaja muy duro. Después de su gol, todo fue perfecto»

Tolu Arokodare volvió a ser decisivo para el Ajax el jueves por la noche. El delantero de 25 años marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria por 1-6 ante el FC Midtjylland en la Conference League. Sin embargo, el gol que más celebró fue uno en el que no participó, según contó a Ziggo Sport.

Al terminar el partido, la periodista Noa Vahle señaló que Tolu parecía haber celebrado especialmente el 1-6 de Marcos Leonardo. El brasileño, que anotó su tercer gol con el Ajax, había entrado en el minuto 70 en sustitución de Tolu.

«¿Cómo lo sabes?», respondió Tolu con una sonrisa. «Es verdad. Después de que marcara, dije que no podía negar que ahora todo era perfecto».

«Como ya dije en otras entrevistas, trabaja duro. Y mucha gente no habrá visto que, después de marcar el 1-6, siguió presionando sin parar. Incluso en el minuto 92. Le dije que eso demuestra una buena mentalidad».

«Me alegro por él. Además, fue un buen gol. Ojalá esto le dé más confianza. Este es un deporte de equipo. Si yo no marco, espero que marque Leo. Y si Leo no marca, espero que lo hagan los demás. Si todos marcan, el equipo gana. Así que solo deseo lo mejor para todo el equipo».

El analista Ronald de Boer considera que las palabras de Tolu son «muy propias de él». «Dejan ver un poco cómo funciona el grupo y que la dinámica del equipo es buena».

«Cuando hablas así de un compañero que, al fin y al cabo, es en cierto modo un competidor… A veces se puede decir que es de cara a la galería, pero en su caso se nota que lo dice de verdad. Es bonito verlo. Creo que el entrenador estará contento con esto».

«Tenemos a un delantero con muchísima confianza. Ya lleva doce goles. La temporada pasada marcó seis y ha dicho que quiere triplicar esa cifra. Así que, como mínimo, dieciocho. Va por buen camino. Ahora mismo es el número uno indiscutible», concluyó De Boer sobre Tolu.