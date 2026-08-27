Tolu Arokodare debuta como titular con el Ajax ante el FC Sion

El Ajax se mide de nuevo este jueves por la noche al FC Sion en los play-offs de la Conference League. El técnico Míchel ha dado a conocer su alineación para el duelo en el Johan Cruijff ArenA, que comienza a las 20:00 y será retransmitido por Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen estará, como se esperaba, bajo palos en el conjunto de Ámsterdam. Lucas Rosa recibe la confianza como lateral derecho, mientras que Caio Henrique actuará en el costado izquierdo de la defensa.

Aaron Bouwman y Youri Baas forman la pareja de centrales del Ajax. Daley Blind todavía no está lo suficientemente recuperado como para tener minutos y por eso vuelve a quedarse fuera del once titular.

En el centro del campo, Míchel apuesta por Davy Klaassen, Youri Regeer y Julian Brandt. Regeer deberá aportar el control, mientras que Klaassen y el recién fichado Brandt serán los encargados de conectar con la delantera.

La mayor sorpresa está en la punta del ataque. Tolu debutará como titular con el Ajax ante el Sion y se impone así a Marcos Leonardo.

Steven Berghuis vuelve a arrancar desde la banda derecha. En el otro costado, Míchel se decanta por Ouazane, por lo que Oscar Gloukh también tendrá que conformarse con un puesto fuera del once.

El Ajax defiende en casa una cómoda ventaja. El conjunto de Ámsterdam ganó la semana pasada por 2-4 en suelo suizo y, por ello, está muy cerca de clasificarse para la fase de liga de la Conference League.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.