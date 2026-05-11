«Todos se benefician de mí. De mi lucha. Solo que yo no saco nada de ello»: Jean-Marc Bosman hizo más ricos a todos los futbolistas profesionales. Él mismo es un hombre pobre

El hombre que enriqueció a casi todos los futbolistas profesionales (y a sus agentes), menos a sí mismo, no quiso cambiar el fútbol. Jean-Marc Bosman no planeaba rebelarse ni demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a su club, el RFC Lieja, a la Federación Belga de Fútbol ni a la UEFA.

No buscaba “dar algo maravilloso” al fútbol, como dice hoy, ni pagar el precio más alto. “Tenía una vida caótica”: alcohol, deudas, depresión, una denuncia por violencia doméstica y constante falta de dinero. Bosman revolucionó el fútbol, pero el fútbol ya no lo quería. «Es triste, pero desde el principio quisieron borrarme del mapa. Me ignoraron. Pero comprendí que se paga un precio cuando se ataca a un aparato de poder existente», afirma hoy.

Solo buscaba justicia para sí mismo: seguir jugando y fichar por el USL Dunkerque francés tras acabar su contrato con el RFC Lieja belga en 1990.

Bosman tenía 25 años y era un centrocampista ofensivo de talento medio formado en el Standard de Lieja. En las dos últimas temporadas solo había jugado 25 partidos en Primera con el RFC, su rival local. Estaba contento de que acabara su contrato, pues los últimos meses habían sido duros. Había discutido con el entrenador y la directiva. El club le propuso renovar, pero solo le ofrecían unos 850 euros al mes, apenas una cuarta parte de su salario original. Era 1990, pero ¿850 euros para un futbolista de Primera en Europa Occidental? En aquel momento era ridículo: un obrero ganaba unos 1 000 euros al mes. Llegó la oferta del Dunkerque: segunda división, pero en Francia, con más tradición futbolística que Bélgica, y cerca de su país. Una propuesta atractiva para un jugador como Bosman.

Sin embargo, su club, el RFC Lieja, exigió una cifra desorbitada por su traspaso.

Sin embargo, el RFC Lieja pedía entre 600 000 y 800 000 euros por su traspaso, pese a que Bosman ya tenía el contrato vencido y le habían ofrecido apenas el salario mínimo belga.

El Dunkerque no quiso o no pudo pagar la transferencia, y el Lieja la bloqueó. Bosman renunció a su estatus profesional, volvió al amateurismo y se marchó de Lieja. Para mantenerse en forma jugó primero en un equipo francés de quinta división y, un año después, en uno de primera en La Reunión, isla francesa del Índico. Además, demandó a su exclub y a la Federación Belga de Fútbol por daños y perjuicios.

Deportivamente, sus pasos apenas se notaron: en Reunión no fue feliz y, al volver a Bélgica en 1992, ningún club lo fichó. Pidió el subsidio de desempleo, que le denegaron. Durante años vivió en el garaje de sus padres.





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La sentencia Bosman dividió el fútbol en un antes y un después.

En 1990, la justicia belga ya había sentenciado que su fichaje por el Dunkerque no debía costar traspaso. Club y federación recurrieron; la UEFA sostenía que los tribunales ordinarios no tenían competencia en fútbol. Sin embargo, ni el club ni la federación contaron con la Unión Europea: la justicia belga y Bosman recurrieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que reconociera el derecho de los futbolistas profesionales a la libre circulación laboral.

Los clubes y las federaciones protestaron y vaticinaron el fin del fútbol. «La Unión Europea está intentando destruir el fútbol de clubes», denunciaba el entonces presidente de la UEFA, Lennart Johansson. Por su parte, el futuro presidente de la FIFA, Sepp Blatter, entonces secretario general, se presentó como defensor de los más débiles: «¿Debemos permitir que los ricos se hagan más ricos y no decir nada?».

Pero fue inútil: en diciembre de 1995 se dictó la sentencia que marcó un antes y un después en el fútbol.

Antes de la sentencia Bosman, los jugadores no eran empleados, sino siervos de sus clubes. Solo podían cambiar de equipo si su club lo permitía, aun con el contrato vencido. Después de la sentencia, los jugadores podían decidir libremente al terminar su contrato. Los clubes, temerosos de perderlos gratis, debían renovar cuanto antes, lo que disparó los salarios.

Antes se pagaban indemnizaciones por traspaso al terminar el contrato; después, los jugadores sin contrato fichaban gratis —aunque solían exigir una prima de fichaje—.

Antes, los clubes fijaban casi a su antojo el precio de un jugador y su salario. Después, los futbolistas se volvieron cada vez más caros.

Antes, los jugadores cobraban el salario mínimo; después, hasta los de talento medio se volvieron millonarios.

Antes había un cupo limitado de extranjeros: en la década de 1990, la mayoría de las ligas europeas solo permitía tres. Tras la sentencia, esa restricción desapareció para los jugadores de la UE y, más tarde, de toda la UEFA: el 26 de diciembre de 1999 el Chelsea FC se convirtió en el primer equipo de una liga de primera división formado íntegramente por futbolistas extranjeros.

Mientras tanto, Jean-Marc Bosman apenas podía comprarse un helado.

En aquella época el entrenador del Chelsea era el italiano Gianluca Vialli, que un año antes, como jugador-entrenador, había conquistado la Recopa de Europa. Antes de la era Bosman, Vialli fue el fichaje más caro: en 1992 la Juventus pagó 17 millones de euros a la Sampdoria por el joven delantero. Un año y medio después de la sentencia Bosman, el Inter de Milán pagó 26,5 millones de euros al Barcelona por Ronaldo; veinte años más tarde, el PSG abonó 222 millones al club azulgrana por Neymar y batió todos los récords.

La sentencia Bosman enriqueció a muchos profesionales y desplazó el equilibrio de poder a favor de los jugadores. Al mismo tiempo, si Blatter tenía razón, consolidó el dominio de las cinco grandes ligas: antes de la sentencia, en la primera mitad de los noventa, estas ligas aportaban algo menos del 80 % de los jugadores que acababan entre los diez primeros del Balón de Oro, pero tras Bosman el 98 % de los candidatos jugaban en Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia.

Jean-Marc Bosman, en cambio, no obtuvo nada. «Todos se benefician de mi lucha, menos yo», afirma. En 1996 jugó siete partidos con el RSC Visé de la segunda división belga. En 1999, nueve años después de iniciar el juicio y cuatro tras la sentencia, recibió 780 000 euros de indemnización por el fin prematuro de su carrera. El dinero se acabó pronto; llegó a no poder ni comprarse un helado. Algunos exfutbolistas belgas, como Frank Verlaat y Marc Wilmots, a quienes su sentencia había enriquecido, donaron parte de sus ganancias para ayudarlo. Hoy recibe una pensión mensual de la Fifpro, el sindicato mundial de jugadores. «Todos conocen la regla Bosman, pero nadie al hombre detrás», lamenta. «Soy un hombre sin rostro».

¿Volvería hoy a quejarse el rebelde a su pesar? «Le di algo maravilloso al fútbol, pero nunca recibí reconocimiento. Eso es lo que más me dolió», dice Bosman, «así que no, no lo repetiría. He sacrificado mucho».