«Todos sabemos lo que pasó en Catar»... La televisión argelina arremete contra el arbitraje del partido contra Argentina

La polémica arbitral volvió a acaparar el protagonismo en el Mundial de 2026 tras la derrota de Argelia ante Argentina por 3-0 en el Grupo 10. Lionel Messi acaparó la atención al marcar su primer hat-trick del torneo.

A pesar de la diferencia en el marcador, en Argelia se criticaron varias decisiones del árbitro, como la entrada de Messi sobre Aissa Mandi y el gol anulado a Farès Chaibi.

Mohamed Zakerini, exárbitro internacional argelino y analista televisivo, criticó con dureza al colegiado polaco Szymon Marciniak y afirmó que Messi merecía la roja directa por su entrada sobre Mandi en la primera parte.

Zakrini afirmó en el estudio de análisis oficial de la televisión argelina que la jugada requería la intervención del VAR y cuestionó que no se revisara, dada su gravedad.

También dudó de la anulación del gol de Fares Chaibi, pues la jugada no le pareció lo bastante clara como para justificar esa decisión.

Zakrini sentenció: «Si la situación hubiera sido al revés, y Mandi hubiera entrado así sobre Messi, la decisión habría sido otra».

Además, cuestionó el nombramiento de Marciniak, pues se había opuesto desde el principio a que el árbitro de la final de 2022 dirigiera este partido.

Consideró un error designar al árbitro de la final anterior para el partido inaugural de Argentina en la siguiente Copa, pues eso genera polémica.

Finalmente, cerró con una alusión directa a la final del Mundial de Qatar: «Todos sabemos lo que ocurrió en la final», provocando numerosas reacciones en redes.

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