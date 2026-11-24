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Gustavo Varela es la gran sorpresa de esta temporada en la Serie A. Ayer volvió a marcar y a dar espectáculo en la victoria por 3-0 de su Monza ante la Fiorentina. El portugués, nacido en 2005, firmó un doblete cuyo mejor ejemplo fue el segundo gol, anotado con un espléndido taconazo. Con los dos tantos de ayer, Varela suma 11 goles en esta liga y ocupa ahora el segundo puesto de la tabla de goleadores, por detrás de Donyell Malen, líder con 12.

EL INTER, EN PRIMERA FILA

Ya contamos que el director deportivo del Inter, Dario Baccin, estuvo en el Brianteo para presenciar el Monza-Fiorentina y que el Inter está ahora mismo en primera fila por el delantero centro portugués. Pero en Italia el Inter no es el único club que se ha fijado en Varela de cara a los próximos mercados de fichajes, primero el de enero y después el del próximo verano. También están en la pugna la Juventus y el Nápoles, ambos en busca de refuerzos y de mayor potencia ofensiva para sus respectivas delanteras.

JUVENTUS Y NÁPOLES

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Fabrizio Romano hace balance de la situación: «El Monza fichó a Varela por 2-3 millones de euros. El Benfica tiene derecho a igualar una oferta por él, pero no una opción de recompra. No puede pagar una cantidad para recuperarlo, pero, si otro equipo presenta una oferta al Monza, el club portugués tiene cinco días para igualarla. Si no lo hace, recibiría el 20% de la plusvalía de una futura venta. Pero, aunque igualara la oferta, el Benfica tendría que llegar a un acuerdo con Varela: no regresaría automáticamente», se lee en TuttoJuve.com.

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«Hay muchos movimientos en torno a él y muchos equipos interesados. El Inter ha ido a verlo por cuarta vez, con Dario Baccin y Simone Lo Schiavo», prosigue Romano. «El Nápoles y la Juve llevan tiempo tras él. El Nápoles se ha reunido varias veces con sus agentes, con quienes mantiene una excelente relación. Manna fichó de la misma agencia a Rafa Marin y Alisson Santos. La Juve también ha mantenido contactos por Varela. El Monza puede venderlo en enero: es una posibilidad muy real. Si llega una oferta de 30-35 millones, la operación podría cerrarse ya en enero. El Inter ha tomado nota, pero sostiene que tiene cuatro delanteros y, por ahora, lo considera una inversión para el verano. El Nápoles y la Juve tienen más urgencia de cara a enero».

CUENTAS Y JUEGO LIMPIO FINANCIERO

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También Gianluca Di Marzio analiza la situación de Varela en el mercado: «El Monza sabe perfectamente que este es el momento de aprovechar al máximo el capital deportivo y económico del que dispone. Por eso, no descartará valorar seriamente una venta por una cantidad importante, de modo que los 25 o 30 millones que podría ingresar, o quizá más, sirvan para fichar a varios jugadores, como hizo este verano, y seguir mejorando la plantilla».

«El Inter sigue pendiente de él; también están el Arsenal y el Barcelona», añade Di Marzio, según recoge TuttoJuve.com. «Hay clubes que tienen más necesidad de ficharlo ahora: la Juventus y el Nápoles. Pero son también los dos clubes que deben respetar más restricciones, tanto por sus cuentas como por el juego limpio financiero. Por eso, según informa TuttoJuve.com, difícilmente podrán plantear una negociación que incluya el pago inmediato de una cantidad tan importante. Esta semana habrá una reunión entre los agentes de Varela y el Monza para poner sobre la mesa los equipos que lo quieren».