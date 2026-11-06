Compartir Sigue a GOAL en Google

Luciano Spalletti se mostró desafiante tras conducir a la Juventus a una trabajada victoria por 2-1 en el campo del AZ Alkmaar en la Europa League. El entrenador de la Juventus aprovechó para responder a sus detractores después de un resultado que puso fin a la larga racha del equipo neerlandés sin perder en casa en competiciones continentales.

Anuncios

Spalletti exige respeto para la Juventus

Pese a una lista de lesionados cada vez más larga, que dejó fuera a jugadores como Weston McKennie y Kenan Yildiz, el gigante italiano logró poner fin a la increíble racha de 17 partidos sin perder en casa del AZ en competición europea. Fue una actuación basada en la garra, pero el entrenador consideró que no se estaba reconociendo como merecía el esfuerzo de sus jugadores sobre el terreno de juego. Spalletti quiso señalar que, cuando su equipo gana, a menudo se da por hecho que el rival era flojo, en lugar de reconocer la calidad del planteamiento táctico de la Juventus y de su ejecución durante los noventa minutos.

El entrenador de la Juventus se mostró especialmente contundente ante la falta de respeto que, a su juicio, se ha mostrado hacia los equipos a los que han derrotado durante esta campaña europea. «Estoy muy satisfecho porque jugamos bien contra un equipo muy fuerte. Tengo que decirlo porque, si no, volveré a hablar del NEC, que tiene 7 puntos y del que se dijo que era un mal equipo. Así que tenemos que replantearnos cómo reconocer los méritos de los demás. Cuando ganas, es porque los otros son débiles, pero esta noche ganamos un gran partido y jugamos un gran fútbol», declaró a Sky Sport Italia.

Valentía táctica y ocasiones desaprovechadas

Pese al resultado positivo, Spalletti admitió que los últimos minutos del partido fueron más angustiosos de lo necesario. Consideró que sus jugadores deberían haber sentenciado el encuentro antes para evitar el final de nervios, en el que los locales recortaron distancias. El técnico italiano señaló que el equipo se replegó demasiado, lo que sometió a la defensa a una presión innecesaria.

«Nos quedamos ahí, no salíamos y entonces encajamos; si el partido hubiera durado otros cinco minutos, no nos habríamos llevado la victoria. Por cómo lo planteamos, deberíamos haber marcado el tercer gol. Pero hoy vinimos aquí con autoridad, fuerza, calidad y también valentía; el mérito no es de una sola persona. Kolo [Muani], si consigue encontrar algunas opciones más, encuentra mucho espacio para hacerles daño. Solo en el tramo final del partido bajamos un poco el nivel; los que entraron podrían haberles hecho más daño porque tienen calidad para ello. Jugadores como [Jeremie] Boga y [Jeff] Ekhator podrían haber salido mejor al ataque. Nos replegamos demasiado y nos quedamos un poco a medias», señaló Spalletti.

Anuncios Anuncios

Elogios al esfuerzo colectivo

La actuación de Teun Koopmeiners contra su antiguo club fue uno de los grandes temas de conversación, pero Spalletti quiso repartir el mérito entre toda la plantilla. Destacó especialmente las aportaciones defensivas de Jhon Lucumi y Pierre Kalulu, y también subrayó la importancia del portero moderno en su planteamiento táctico ante situaciones de mucha presión.

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

«No quiero hacer distinciones porque también están los que hicieron el trabajo sucio y lo hicieron bien, como Lucumi o Kalulu. Todas son señales muy positivas, pero lo importante es que entramos en su campo marcando al hombre; está claro que así corres algún riesgo», explicó. «¿Cuántas veces hemos dicho que el portero solo tiene que parar? En cambio, debe saber jugar con los pies porque eso neutraliza toda la presión a la que te enfrentas».

Fortaleza mental y capacidad de decisión

En última instancia, la victoria se cimentó en una fortaleza mental que Spalletti cree que se está convirtiendo en un rasgo distintivo de esta Juventus. Reiteró que su principal preocupación fue la falta de decisión en la jugada del gol del AZ, y no el planteamiento táctico en sí, e insistió en que dudar es el mayor enemigo sobre el terreno de juego.

Anuncios

«Ahí está la victoria, en haber estado en su campo; hubo una gran actitud y una gran mentalidad. La Juve me convence cuando tiene la actitud adecuada. Lo que me preocupa es cómo encajamos el gol, porque no tomamos una decisión, y no tomar una decisión es peor que tomar una equivocada: dudar y esperar a que los demás se organicen bien. Al final necesitábamos retener algunos balones arriba porque presionaban con mucha intensidad tras perderlos, pero esta noche jugamos un partido muy bonito y estoy contento con todos y cada uno de mis jugadores, incluso con los que se quedaron en el banquillo», concluyó.