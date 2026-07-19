Todos los medios franceses coinciden sobre Didier Deschamps tras un memorable partido de despedida

El tercer puesto del Mundial entre Francia e Inglaterra fue memorable, pero los franceses querrán olvidarlo pronto. Para el seleccionador Didier Deschamps, sin embargo, fue una despedida histórica, como reconocen los medios franceses.

Tras el 4-6, concluyen sus catorce años al frente de la selección. Se va como uno de los técnicos más exitosos, con el título de 2018 y un subcampeonato. A pesar del cierre amargo, el respeto domina la cobertura.

«Lo que debía ser un homenaje a Didier Deschamps tras 14 años al mando se convirtió en uno de los partidos más extraños de su etapa como seleccionador», comienza L’Équipe, que, aun así, le otorga un 4 en su último partido.

«En su 185.º y último partido al frente de Francia, la primera parte fue, con diferencia, la peor de su carrera. Quizá se arrepintió de no haber salido con una defensa más sólida. Sus intentos por animar al equipo en la primera parte fueron en vano. Sin embargo, gracias a los cambios que realizó en el descanso, el equipo pudo reaccionar».

«Didier Deschamps se despide de la selección francesa con una derrota espectacular», titula Le Monde, que destaca el fuerte aplauso del público francés en Miami. Tras la derrota en semifinales ante España (0-2), el vasco cierra su etapa con dos reveses, pero su despedida sigue siendo honorable.

«Ha dedicado veinticinco años de su vida profesional a la selección francesa, tanto como jugador como entrenador, y, tras su llegada al cargo en 2012, ha vuelto a situar a este equipo en la cima del fútbol mundial», se afirma con tono de agradecimiento.

RMC Sport, que vio una «primera parte desastrosa», reconoce que Deschamps siempre buscó elevar a Francia. «Tras un mal inicio que les llevó 4-0 abajo, los Bleus reaccionaron y recortaron la diferencia a un gol. Deschamps, que dirigió a Francia por última vez, no olvidará este partido».

El propio Deschamps recuerda el Mundial con sentimientos encontrados: «Jugamos una primera parte inaceptable. Sin embargo, reaccionamos y creamos ocasiones para empatar 4-4, pero nos desordenamos». Assume la responsabilidad: «La culpa es mía; no hice lo necesario en la primera parte. Os deseo lo mejor, porque lo mejor está por llegar».

Por último, la Federación Francesa de Fútbol ha publicado un emotivo agradecimiento. «Deschamps ha sido sinónimo de altos estándares, disciplina, espíritu de equipo y amor por la camiseta azul. En 14 años al frente de la selección francesa ha recuperado la credibilidad, el respeto y la popularidad del equipo, manteniendo el máximo nivel mundial. Pocos han dado tanto por la camiseta, primero como jugador y luego como seleccionador. Didier, gracias».