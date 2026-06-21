Todos los medios extranjeros se preguntan lo mismo tras la goleada de la selección holandesa en el Mundial

Los medios extranjeros elogian la contundente victoria 5-1 de Holanda sobre Suecia. Algunos ven al equipo de Ronald Koeman como candidato al título mundial.

Para el diario español «Marca», la selección holandesa ha disipado las dudas tras dos partidos en el grupo F.

AS lo define como «el hombre que destrozó a Suecia» y añade que los delanteros orange se benefician de su presencia: «Atrae a los defensas como los mosquitos a una luz».

La Gazzetta dello Sport lo apoda «The Beast» y le aconseja: «Debería quitar el 1 de su dorsal y quedarse solo con el 9».

El rotativo italiano cree que Holanda puede llegar lejos en este Mundial: «¿Puede Holanda ser campeona del mundo? Ahora se puede responder con un “sí”».

The Guardian destaca que Koeman acertó al alinear a Brobbey: «Rápidamente hizo que el seleccionador, que estaba bajo presión, pareciera un genio». El delantero fue inalcanzable para los defensas suecos gracias a su «mezcla de fuerza, técnica y definición».

The Athletic aconseja a Koeman hacerle titular. «Tras el partido contra Japón se dudaba de si el equipo tenía lo necesario para ganar el Mundial; si mantiene este nivel, será candidata al título».

“Con Brobbey, Koeman ha encontrado su ‘9’ y puede construir el equipo en torno a él; sin embargo, atrás aún hay que progresar”, añade sobre una defensa que a ratos lució inestable ante Suecia.

«Holanda, tres veces subcampeona, suele quedarse en segundo plano en los Mundiales, pero Koeman quiere llevar a su equipo a la gloria definitiva», concluye la BBC, que ve a la Oranje como posible campeona.