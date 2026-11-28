Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, se prepara para un reencuentro especial con el Barcelona y recupera a Zakaria Eddahchouri para su plantilla. Ante un equipo de Hansi Flick que marca con facilidad, el excanterano de La Masia cree que todos los equipos tienen puntos débiles y espera un ambiente muy intenso en Riazor.

Anuncios

Hidalgo se prepara para un reencuentro especial con el Barcelona

Hidalgo compareció esta mañana ante los medios en la ciudad deportiva de Abegondo, mientras su equipo ultimaba los preparativos para recibir al Barça . El técnico catalán recibió una buena noticia a tiempo para el partido: Eddahchouri volvió a entrenarse con todo el grupo.

El próximo encuentro tiene un profundo significado personal para Hidalgo. Antes de convertirse en entrenador, pasó casi una década formándose en la célebre cantera de La Masia del Barcelona, entre los 12 y los 21 años.

Pese a sus vínculos con el equipo visitante, Hidalgo está plenamente centrado en lograr que el Deportivo compita con intensidad en casa. Cree que los partidos hay que pelearlos y ha advertido de que el ambiente de Riazor somete a los visitantes a una gran presión.

El Deportivo busca aprovechar los puntos débiles del Barcelona

Hidalgo es consciente de la magnitud del desafío, pero sigue convencido de que sus jugadores pueden poner en apuros al rival. Confirmó que Eddahchouri está listo para desempeñar su papel en el plan táctico.

Anuncios Anuncios

«Ha entrenado con nosotros toda la semana y está listo para entrar en la convocatoria», afirmó Hidalgo sobre la disponibilidad de Eddahchouri, según Marca.

Related Topics

«Todos los equipos tienen puntos débiles. Como hacemos cada semana, intentamos explicar a los jugadores dónde creemos que podemos hacerles daño. También tenemos que explicarles los puntos fuertes del rival, dónde puede hacernos daño, trabajarlo y, a partir de ahí, esperar que sucedan más cosas de las que hemos preparado nosotros que de las que han preparado ellos».

La permanencia sigue siendo la única prioridad

El Deportivo afronta el encuentro plenamente consciente de la amenaza ofensiva del equipo de Flick. El conjunto azulgrana promedia más de tres goles por partido, lo que lo convierte en un rival excepcionalmente difícil de frenar. Pese a la expectación que despierta una visita de tanta repercusión a Riazor, Hidalgo no quiso que su plantilla perdiera de vista su principal objetivo de la temporada. Reiteró que asegurar la permanencia en la máxima categoría es el único objetivo real del club gallego.

Anuncios

«Tenemos que tener las cosas claras y saber que nuestro principal objetivo es mantenernos en la categoría», concluyó Hidalgo. «Eso es lo que nos propusimos al comienzo del año y por lo que debemos seguir trabajando».

Riazor pondrá a prueba al equipo de Flick

La atención se centra ahora en el terreno de juego, donde el Deportivo tratará de poner en práctica en Riazor lo trabajado durante la semana. Sea cual sea el resultado ante el prolífico equipo de Flick, el partido supone otro paso importante en la lucha del Deportivo por la permanencia. Hidalgo espera que la preparación de su equipo y el apoyo de su afición den lugar a una actuación memorable.