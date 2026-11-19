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Todos esperaban que Hamza Abdelkarim fuera la sorpresa de la temporada en el Barcelona: un delantero joven que marcó, brilló en la pretemporada y por el que el club pagó 7 millones de euros. Sin embargo, solo ha disputado 12 minutos, lo que ha llevado a la prensa internacional a intentar averiguar dónde se ha metido el joven delantero egipcio.

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El portal «Foot Mercato» ha dedicado un reportaje al delantero egipcio en el que asegura que, pese a que el verano pasado se le consideraba una posible pieza importante en la plantilla del Barcelona de Hans Flick, Hamza Abdelkarim ha desaparecido del panorama futbolístico en Cataluña.

El verano pasado, tras la salida de Robert Lewandowski del Barcelona, muchos periodistas y analistas estaban convencidos de que Hamza Abdelkarim tendría un papel en la plantilla azulgrana para la temporada 2026/2027.

No como titular, por supuesto, pero muchos esperaban que sumara algunos minutos a las órdenes de Hans Flick como segunda o tercera opción en la delantera.

Cabe recordar que su rendimiento durante la pretemporada, tras disputar el Mundial con la selección de Egipto, fue muy alentador.

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Del mismo modo, sus primeros meses en las categorías inferiores del Barcelona fueron un éxito, lo que llevó a la directiva del club a ejecutar la opción de compra, por un importe total cercano a los 7 millones de euros, a principios del verano.

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Sin embargo, tras unos meses de competición, según el medio francés, ha quedado claro que Hamza Abdelkarim ha desaparecido del foco. El delantero de 18 años solo ha jugado 12 minutos esta temporada, repartidos en dos partidos: ante el Rayo Vallecano a finales de agosto y ante el Getafe a principios de octubre.

Una situación sin duda preocupante, sobre todo después de la serie de goleadas que el Barcelona ha endosado a sus rivales, que podrían haber brindado a Hansi Flick la oportunidad de dar descanso a sus delanteros y conceder algunos minutos al jugador egipcio.

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«Foot Mercato» planteó una pregunta importante: ¿hay que preocuparse? No necesariamente, ya que, a ojos del club, esta situación forma parte del proceso de aprendizaje y adaptación del jugador a la élite.

El cuerpo técnico de Hans Flick confía en su capacidad para definir con acierto dentro del área y en su inteligencia futbolística, pero quiere protegerlo y no arriesgar con él.

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El Barcelona prefiere que el jugador progrese con calma en los entrenamientos, junto a los futbolistas veteranos y lejos de la presión mediática. Además, el club quiere pulir sus habilidades para adaptarlas a la filosofía de juego azulgrana.

Por este motivo, el club descartó cederlo este invierno, a pesar de que varios equipos capaces de darle minutos presentaron ofertas.

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Pero está claro que no existe ningún problema con Hamza Abdelkarim en el Barcelona. Todo lo contrario: como han explicado los periódicos catalanes, el club no esperaba que alcanzara este nivel.

De ahí la ampliación de su contrato pocos meses después de su fichaje, como forma de frenar posibles ofertas.

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Bojan Krkić, coordinador de fútbol y responsable del seguimiento minucioso de la evolución de los jóvenes talentos del Barcelona, afirmó : «Será uno de los mejores delanteros del mundo. Es difícil encontrar jugadores con este instinto goleador, y lo tenemos aquí».

Como pueden ver, no veremos mucho a Hamza Abdelkarim antes de que termine la temporada, pero en los próximos años podría convertirse en el delantero titular del conjunto azulgrana.

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En el Barcelona consideran que Hamza atraviesa ahora una auténtica etapa de construcción, una fase en la que lo aprende todo: los desmarques sin balón, la presión tras pérdida, el juego en espacios reducidos y jugar bajo la presión de la afición del Camp Nou.

Flick sabe bien que quemar etapas con un jugador de 18 años puede arruinar su talento, por lo que prefiere darle el tiempo necesario para que esté completamente preparado cuando llegue su verdadera oportunidad.