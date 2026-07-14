«Todos estamos muy decepcionados»... La leyenda de Francia arremete contra los jugadores

La leyenda francesa Patrick Vieira criticó con dureza a su selección tras perder contra España en las semifinales del Mundial 2026.

España se clasificó para la final del domingo tras ganar 2-0 este martes.

Tras el partido, la afición francesa mostró su decepción ante la superioridad española.

Patrick Vieira, analista de ITV, criticó el bajo rendimiento del equipo de Didier Deschamps.

«Esperábamos mucho de Francia en este torneo. Todos estamos muy decepcionados con el resultado y, sobre todo, con el rendimiento, porque necesitábamos que nuestros mejores jugadores ofrecieran una actuación excepcional hoy, y no lo han hecho».

Y concluyó: «No fueron solo uno o dos jugadores los que desperdiciaron la oportunidad de clasificarse para la final, sino todos... Todos jugamos muy mal».