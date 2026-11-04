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Diogo Dalot ha advertido a sus compañeros del Manchester United de que nadie escapa al escrutinio mientras el club trata de superar un periodo de intensa crisis en Old Trafford. El defensa portugués insiste en que el peso de las expectativas recae sobre cada integrante de la plantilla, no solo sobre el cuestionado entrenador Michael Carrick.

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Carrick lucha por conservar su puesto en Old Trafford

El Manchester United atravesó recientemente una pésima racha de nueve partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas que incluyeron actuaciones muy deficientes ante el Como y el Bournemouth. Tras caer por 3-0 en casa frente a este último, la directiva del club optó por dar a Carrick, sometido a un intenso escrutinio, la oportunidad de salvar su puesto.

El Manchester United ocupa actualmente una sorprendente 17.ª posición en la Premier League y se mantiene fuera de la zona de descenso únicamente gracias a la diferencia de goles. Sin embargo, el martes encontró un respiro crucial al remontar una desventaja de dos goles y derrotar a la Roma por 3-2 en la Champions League.

La presión se siente en Mánchester

Dalot se apresuró a señalar que los jugadores no pueden escudarse en su cuestionado entrenador de 45 años. «No solo el entrenador, todos estamos bajo presión», afirmó el defensa. «Cuando no ganas partidos con este club, todos los que forman parte de él sienten la presión en todo momento. Nosotros la hemos sentido, obviamente, porque no hemos estado ni de lejos a la altura de lo que deberíamos haber hecho.

«Estos momentos son muy duros, no voy a mentir. Por desgracia, ya he vivido algunos momentos así y la única forma de salir de esta situación es ganar partidos. Creo que es la única manera de recuperar la confianza».

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Un posible punto de inflexión para el United

Conseguir apenas su tercera victoria de toda la temporada supone un atisbo de esperanza que necesitaba desesperadamente. Dalot cree que la dramática remontada europea debe servir ahora de impulso para reaccionar en la competición nacional.

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«Noches como esta pueden cambiar la dinámica, pueden cambiar temporadas, y creo que esta victoria nos dará confianza para los próximos partidos», declaró.

«Es importante que todos los que rodean al club sientan que nos importa, que queremos darle la vuelta a esta situación, y creo que hemos demostrado, especialmente en los segundos 45 minutos, que de verdad queremos hacerlo».

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El Aston Villa espera el domingo

Carrick calificó la victoria ante la Roma de «noche importante», pero ya ha advertido a su plantilla de que debe aprovechar ese triunfo cuando el Aston Villa visite Old Trafford este fin de semana.

Con el United aferrado a la permanencia en la máxima categoría por la mínima, el partido de liga del domingo es crucial. Dejarse más puntos en casa borraría de inmediato el impulso logrado en Europa y volvería a poner en peligro el futuro del entrenador a largo plazo.