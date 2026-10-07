Todas las miradas se dirigen mañana jueves a la ciudad suiza de Lausana, donde comienza la sesión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para examinar el caso relacionado con la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, un expediente que sigue abierto pese a los meses transcurridos desde el partido, que estuvo marcado por acontecimientos polémicos.

La sesión de mañana reviste gran importancia para ambas partes, en el marco del recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del comité de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que despojó a Senegal del título del torneo y concedió la victoria a Marruecos a partir de marzo de 2026.

El comité de apelaciones de la CAF había decidido, tres meses después de la disputa de la final en la capital marroquí, Rabat, considerar a Senegal retirado de la final en virtud de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, y adoptar oficialmente el resultado como victoria de la selección marroquí por 3-0.

¿Qué ocurrió en la final del 18 de enero?

La final de la Copa Africana de Naciones, disputada el pasado 18 de enero en el estadio de Rabat, tuvo un desenlace caótico después de que varios jugadores de la selección senegalesa abandonaran temporalmente el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

La crisis se produjo tras la anulación de un gol de Senegal, antes de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo de descuento de la segunda parte, una decisión que provocó un ambiente de protesta y caos dentro del estadio.

El estado de confusión se prolongó unos 15 minutos, antes de que los jugadores de Senegal regresaran al terreno de juego, mientras el caos se extendía a las gradas, con algunos aficionados senegaleses lanzando objetos e intentando invadir el campo.

En medio de aquellos acontecimientos, el marroquí Brahim Díaz falló el penalti que había desencadenado la crisis, antes de que Pape Gueye decidiera el partido a favor de Senegal, al marcar el gol de la victoria durante la prórroga.

¿Quién dirige la sesión del tribunal deportivo?

Dada la importancia del caso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha recurrido a tres árbitros para examinar el expediente.

La sesión está presidida por el árbitro francés, el profesor Gérald Simon, con la asistencia de los profesores el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas.

Las partes del caso acordaron que el procedimiento se desarrolle en lengua francesa.

¿Emitirá el tribunal su decisión el mismo día?

La sesión comienza a las 09:30 de la mañana del jueves, hora de Suiza (10:30 hora de La Meca, 07:30 hora de Rabat), y se prevé que se prolongue varias horas, sin que termine antes de las cuatro de la tarde, hora de Suiza (05:00 hora de La Meca, 02:00 hora de Rabat) en el mejor de los casos, en función del desarrollo de los debates del caso.

Pero la decisión no se emitirá el mismo día.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo había aclarado que la resolución del caso necesitará varios días, y quizá varias semanas, antes de anunciar la decisión final.

Además, la sesión se celebrará a puerta cerrada, con la prohibición oficial a las partes del caso de revelar los detalles de lo que ocurra en su interior.

Se espera que la única intervención pública corra a cargo del director general del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se limitará a anunciar el inicio de la sesión, mientras todas las partes esperan llegar a una decisión rápida.

¿Quiénes son las partes del caso?

El caso incluye tres partes principales: la Federación Senegalesa de Fútbol, la Real Federación Marroquí de Fútbol y la Confederación Africana de Fútbol.

La Federación Senegalesa fue la parte que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la decisión del comité de apelaciones de la CAF.

Pero la sesión de mañana no es el inicio del caso, ya que estuvo precedida por un largo periodo de correspondencia y escritos jurídicos intercambiados entre las partes.

¿Cómo se preparó Marruecos para la sesión?

La Federación Marroquí de Fútbol encomendó el expediente a un grupo de abogados locales e internacionales, de cara a la sesión del tribunal deportivo.

El ambiente dentro de la Federación Marroquí indica que el caso ya no goza del mismo interés que tuvo tras la final, y que la preparación de la sesión se realizó con normalidad y sin exagerar su importancia.

Según otras fuentes, el equipo jurídico que representa a Marruecos preparó un expediente que incluye un gran número de documentos y argumentos que se presentarán durante la sesión, en medio de previsiones de intensos debates entre las partes.

Pese a ello, la tendencia general dentro de Marruecos es no tratar la sesión del tribunal como un acontecimiento excepcional.

¿Cómo se preparó Senegal?

En el otro bando, la Federación Senegalesa de Fútbol estuvo muy presente en el panorama mediático durante las primeras semanas que siguieron a la decisión del comité disciplinario de la Confederación Africana.

Sus responsables concedieron entrevistas a los medios y celebraron grandes ruedas de prensa en Dakar y París, en un intento de poner de relieve su objeción a la decisión emitida por el comité de apelaciones de la CAF.

Pero tras semanas de intensa presencia mediática, el equipo jurídico designado por la Federación Senegalesa se hizo cargo del expediente, y la atención se centró en el aspecto legal con el objetivo de tumbar la decisión del comité de apelaciones emitida el pasado marzo.

Desde entonces, los responsables de la Federación Senegalesa han evitado hablar públicamente del caso.

La Federación había calificado la decisión de la CAF de «robo administrativo» y conservó la Copa Africana de Naciones 2025 durante un tiempo, en un gesto considerado un intento de presionar a la Confederación Africana.

¿Qué decisiones puede emitir el tribunal?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo dispone de varias opciones en este caso.

Puede ratificar la decisión del comité de apelaciones de la Confederación Africana y, por tanto, confirmar la consagración de Marruecos con el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

En cambio, el tribunal puede anular la decisión del pasado marzo, ya sea concediendo el título a Senegal, devolviendo el caso a la instancia anterior para que lo examine de nuevo, o emitiendo otra decisión que considere adecuada a la luz de los hechos ocurridos en el partido.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene plena potestad para reexaminar el caso.

¿Se puede recurrir la decisión del tribunal deportivo?

En caso de que alguna de las partes no esté conforme con la decisión que emita el Tribunal de Arbitraje Deportivo, puede acudir al Tribunal Federal Suizo, por ser la máxima instancia judicial de Suiza.

Pero las competencias del Tribunal Federal para anular las decisiones del TAS siguen estando limitadas a determinados supuestos, entre ellos la existencia de un defecto en la designación del árbitro o en la constitución del órgano arbitral, o que el órgano haya aceptado o rechazado su competencia de forma incorrecta.

También se puede recurrir en caso de que el órgano arbitral haya excedido las peticiones que le fueron presentadas, o no se haya pronunciado sobre alguna de ellas, o se haya vulnerado el principio de igualdad entre las partes o su derecho a ser escuchadas en un procedimiento que respete el principio de contradicción, o si la decisión contraviene el orden público.

¿Cuál es el punto central del caso?

Al parecer, uno de los ejes más importantes del caso lo constituye la decisión del árbitro de la propia final, según un informe publicado por la cadena francesa RMC.

Varios observadores y expertos conocedores del funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Deportivo consideran que la decisión del árbitro congoleño que dirigió la final representa un punto esencial del expediente.

El árbitro había permitido la reanudación del juego durante los acontecimientos que vivió el partido, antes de pitar el final y validar el resultado del encuentro.

En otras palabras, el resultado del partido fue adoptado oficialmente por el árbitro pese a los acontecimientos que rodearon los últimos minutos de la final.

Se espera que este punto ocupe un espacio importante de los debates durante la sesión del tribunal, especialmente en lo relativo a la validez del desarrollo del partido y las consecuencias jurídicas derivadas de las decisiones tomadas dentro del terreno de juego.

Y tras la sesión de mañana, la respuesta a la pregunta que esperan ambas partes del caso quedará en suspenso hasta que se dicte el fallo: ¿quién es el campeón legítimo de la Copa Africana de Naciones 2025, Marruecos o Senegal?