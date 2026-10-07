Todas las miradas se dirigen mañana jueves a la ciudad suiza de Lausana, donde comienza la vista del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para examinar el caso relativo a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, un expediente que sigue abierto pese a haber transcurrido meses desde el partido, que vivió episodios polémicos.

La vista de mañana reviste gran importancia para ambas partes, ante el recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que despojó a Senegal del título del torneo y concedió la victoria a Marruecos a partir de marzo de 2026.

El Comité de Apelación de la CAF había decidido, tres meses después de la disputa del partido final en la capital marroquí, Rabat, considerar a Senegal como retirado de la final en virtud de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, y validar oficialmente el resultado con la victoria de la selección marroquí por 3-0.

¿Qué ocurrió en la final del 18 de enero?

La final de la Copa Africana de Naciones, disputada el pasado 18 de enero en el estadio de Rabat, tuvo un desenlace caótico después de que varios jugadores de la selección senegalesa abandonaran temporalmente el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

La crisis se produjo tras la anulación de un gol de Senegal, antes de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo de descuento de la segunda parte, decisión que provocó una situación de protesta y caos dentro del estadio.

El estado de confusión se prolongó unos 15 minutos, antes de que los jugadores de Senegal regresaran al terreno de juego, mientras el caos se extendía a las gradas, con algunos aficionados senegaleses lanzando objetos e intentando invadir el césped.

En medio de aquellos acontecimientos, el marroquí Brahim Díaz falló el penalti que había desatado la crisis, antes de que Pape Gueye decidiera el partido a favor de Senegal al marcar el gol de la victoria durante el tiempo añadido.

¿Quién dirige la vista del tribunal deportivo?

Dada la importancia del caso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha recurrido a tres árbitros para examinar el expediente.

Preside la vista el árbitro francés, el profesor Gérald Simon, con la asistencia de los profesores el italiano Luigi Fumagalli y el italiano Ulrich Haas.

Las partes del caso acordaron que el procedimiento se desarrolle en francés.

¿Dictará el tribunal su resolución el mismo día?

La vista comienza a las 09:30 de la mañana del jueves, hora de Suiza (10:30 hora de La Meca, 07:30 hora de Rabat), y se espera que se prolongue durante varias horas, sin que termine antes de las cuatro de la tarde, hora de Suiza (05:00 hora de La Meca, 02:00 hora de Rabat) en el mejor de los casos, según el desarrollo de las deliberaciones del caso.

Sin embargo, la resolución no se dictará el mismo día.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo había aclarado que la resolución del caso necesitará varios días, y quizá varias semanas, antes del anuncio de la decisión final.

Además, la vista se celebrará a puerta cerrada, con la prohibición oficial a las partes del caso de revelar los detalles de lo que ocurra en su interior.

Se prevé que la única intervención pública sea la del director general del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se limitará a anunciar el inicio de la vista, mientras todas las partes esperan llegar a una resolución rápida.

¿Quiénes son las partes del caso?

El caso cuenta con tres partes principales: la Federación Senegalesa de Fútbol, la Real Federación Marroquí de Fútbol y la Confederación Africana de Fútbol.

La Federación Senegalesa fue la parte que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para recurrir la decisión del Comité de Apelación de la CAF.

Pero la vista de mañana no es el inicio del caso, ya que estuvo precedida por un largo periodo de correspondencias y escritos jurídicos intercambiados entre las partes.

¿Cómo se preparó Marruecos para la vista?

La Federación Marroquí de Fútbol encomendó el expediente a un grupo de abogados locales e internacionales, de cara a la vista del tribunal deportivo.

El ambiente dentro de la Federación Marroquí indica que el caso ya no goza del mismo interés que suscitó tras la final, y que la preparación de la vista se llevó a cabo con normalidad y sin magnificar su importancia.

Según otras fuentes, el equipo jurídico que representa a Marruecos preparó un expediente que incluye un gran número de documentos y argumentos que se presentarán durante la vista, en medio de las previsiones de intensos debates entre las partes.

Pese a ello, la tendencia general dentro de Marruecos es no tratar la vista del tribunal como un acontecimiento excepcional.

¿Cómo se preparó Senegal?

Por el otro lado, la Federación Senegalesa de Fútbol estuvo muy presente en el escenario mediático durante las primeras semanas que siguieron a la decisión del Comité Disciplinario de la Confederación Africana.

Sus responsables concedieron entrevistas en los medios y celebraron grandes ruedas de prensa en Dakar y París, en un intento de poner de relieve su objeción a la decisión dictada por el Comité de Apelación de la CAF.

Pero tras semanas de intensa presencia mediática, el equipo jurídico designado por la Federación Senegalesa asumió el expediente, y se centró la atención en el aspecto jurídico con el objetivo de tumbar la decisión del Comité de Apelación dictada el pasado mes de marzo.

Desde entonces, los responsables de la Federación Senegalesa evitaron hablar públicamente del caso.

La Federación había calificado la decisión de la CAF de «robo administrativo», y además conservó la Copa Africana de Naciones 2025 durante un tiempo, en un paso considerado como un intento de presionar a la Confederación Africana.

¿Qué resoluciones puede dictar el tribunal?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo dispone de varias opciones en este caso.

Puede confirmar la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana y, en consecuencia, ratificar la consagración de Marruecos con el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

En contraste, el tribunal puede anular la decisión del pasado mes de marzo, ya sea concediendo el título a Senegal, devolviendo el caso a la instancia anterior para que lo examine de nuevo, o dictando otra resolución que considere oportuna a la luz de los hechos que vivió el partido.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo goza de plena potestad para revisar el caso.

¿Se puede recurrir la resolución del tribunal deportivo?

En caso de que alguna de las partes no quede satisfecha con la resolución que dicte el Tribunal de Arbitraje Deportivo, puede acudir al Tribunal Federal Suizo, por ser la máxima instancia judicial de Suiza.

Pero las competencias del Tribunal Federal para anular las resoluciones del TAS siguen limitadas a determinados supuestos, entre ellos la existencia de un defecto en la designación del árbitro o en la composición del tribunal arbitral, o que el tribunal haya aceptado o rechazado su competencia de forma incorrecta.

También se puede recurrir en caso de que el tribunal arbitral haya excedido las peticiones que se le presentaron, o no se haya pronunciado sobre alguna de ellas, o se haya vulnerado el principio de igualdad entre las partes o su derecho a ser escuchadas dentro de un procedimiento que respete el principio de contradicción, o si la resolución contraviene el orden público.

¿Cuál es el punto central del caso?

Al parecer, uno de los ejes más importantes del caso reside en la decisión del árbitro del propio partido final, según un informe publicado por la cadena francesa RMC.

Varios observadores y expertos conocedores del trabajo del Tribunal de Arbitraje Deportivo consideran que la decisión del árbitro congoleño que dirigió la final representa un punto esencial en el expediente.

El árbitro había permitido la reanudación del juego durante los acontecimientos que vivió el partido, antes de pitar el final y validar el resultado del encuentro.

En otras palabras, el resultado del partido fue validado oficialmente por el árbitro pese a los acontecimientos que rodearon los últimos minutos de la final.

Se prevé que este punto ocupe un espacio importante de los debates durante la vista del tribunal, especialmente en lo relativo al grado de regularidad del desarrollo del partido y a las consecuencias jurídicas derivadas de las decisiones adoptadas dentro del terreno de juego.

Y tras la vista de mañana, la respuesta a la pregunta que esperan ambas partes del caso quedará pendiente hasta que se dicte la resolución: ¿quién es el campeón legítimo de la Copa Africana de Naciones 2025, Marruecos o Senegal?