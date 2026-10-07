«No hay nada. Todo se ha venido abajo», dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, este miércoles por la mañana a un periodista del programa de televisión El Chiringuito. Tras 13 años en el Real Madrid, el contrato de Carvajal no fue renovado en verano. El Getafe tenía grandes esperanzas puestas en el fichaje del veterano, pero ahora mismo todo apunta a que el sueño del club madrileño se ha desvanecido.

Según el diario deportivo español Mundo Deportivo, el fair play financiero está causando problemas al Getafe: el club ya habría sobrepasado el límite con sus costes salariales, por lo que LaLiga no permitiría otra incorporación. No obstante, entre bastidores la entidad sigue trabajando en una solución, aunque no está claro cómo podría materializarse en mitad de la temporada.

«No hay novedades. No se puede anunciar nada mientras no haya un acuerdo», añadió además el presidente del Getafe. «Lo intentaremos», dejó claro, sin dar todavía por perdida la pelea por el lateral derecho.

¿Por qué el Real Madrid no renovó a Dani Carvajal?

Carvajal se perdió gran parte de la pasada temporada por culpa de las lesiones. Además, en su posición recibió a un competidor de primer nivel como Trent Alexander-Arnold, que llegó libre desde el Liverpool. Debido a su edad, los responsables del Real acabaron decidiendo dejar salir a Carvajal en verano y buscarse un sustituto de renombre con Denzel Dumfries, del Inter de Milán.

Carvajal disputó 451 partidos oficiales con el Real (14 goles, 66 asistencias). Con el club ganó seis veces la Champions League, cuatro veces la Liga y dos veces la Copa, lo que le convierte en uno de los jugadores más laureados de la historia de la entidad.