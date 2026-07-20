Todo se esfumó... 120 minutos que acabaron con el sueño de Messi y la gloria absoluta

Lionel Messi, capitán de Argentina, llegó a la final del Mundial 2026 con una oportunidad única.

Además de buscar el título, quería batir más récords tras su brillante actuación en el Mundial 2026.

En la final contra España buscó ampliar su cuenta goleadora para alcanzar a Kylian Mbappé en la lista histórica de máximos anotadores y aspirar a la Bota de Oro.

Además, buscaba su segundo Balón de Oro.

También soñaba con ser el primer capitán argentino en ganar dos Mundiales seguidos y añadir la cuarta estrella a la camiseta.

Sin embargo, España dominó y el gol de Ferran Torres en el 106 sentenció el partido.

Messi no marcó y se quedó con 8 goles, segundo en la lista de goleadores del torneo, a dos de Mbappé.

Además, quedó segundo en la lista de máximos goleadores históricos del Mundial, con 21 goles, a solo uno de Mbappé.

Mbappé, que con un doblete ante Inglaterra (4-6) llegó a 22 tantos, se hizo con el trono de máximo goleador histórico del Mundial.

La derrota complicó las opciones de Messi al Balón de Oro, mientras que crecen las de Lamine Yamal, con Ousmane Dembélé —campeón de la Liga de Campeones con el PSG— como principal rival.