Todo se derrumba: giro radical en el futuro de Carvajal

Un informe periodístico español reveló un giro radical en el fichaje del lateral derecho español Dani Carvajal, exestrella del Real Madrid, por el Getafe durante el periodo actual.

Carvajal tiene derecho a incorporarse a cualquier club, sin estar sujeto a los periodos de fichajes, en su condición de agente libre, tras finalizar su contrato con el Real Madrid al término de la temporada pasada.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" reveló que Carvajal no regresará a LaLiga, al menos por el momento, en contra de los informes que ayer hablaban de que había alcanzado un acuerdo con el Getafe, y solo faltaría la aprobación de LaLiga.

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró al programa "El Chiringuito": "No hay nada. Todo se ha venido abajo".

Y añadió: "No hay nada nuevo. No hay acuerdo, y no se puede romper lo que no se ha acordado. Lo intentaremos".

Completó sus declaraciones: "Todas las partes deben dar su aprobación: LaLiga, el jugador y el club. Hoy no va a pasar nada".

El diario catalán señaló que las razones de esta situación siguen siendo desconocidas, aunque todos los indicios apuntan a la existencia de un problema relacionado con las normas del juego limpio financiero y, por tanto, no dispondría del tope salarial necesario para fichar a Carvajal.



