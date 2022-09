Todo lo que tienes que saber sobre el Necaxa-América, Jornada 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

Las “Águilas” están intratables e irán por su ¡novena! victoria consecutiva ante un Necaxa que apenas ganó uno de sus últimos cinco compromisos, pero

Las Águilas del América están realmente imparables y acumulan ocho encuentros sucesivos llevándose los tres puntos, siete de llenos convirtiendo 2 o más goles, y buscarán aquí su novena victoria consecutiva en el certamen aunque no será nada sencillo, puesto que primero tendrán que enfrentar a los Rayos del Necaxa en juego correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2022.

En su más reciente juego los azulcremas no tuvieron inconvenientes para superar a Atlético de San Luis, con una contundente victoria de 3-0, acumulando 28 puntos y ubicándose en lo más alto de la tabla de colocaciones, con los mismos puntos que Monterrey.

Cabe destacar que, en caso de lograr el triunfo, será un récord histórico para la Liga MX: hasta ahora este equipo comparte la mayor cantidad de victorias sucesivas junto a otros dos elencos de la misma institución, el de la temporada 1993-94 y el del torneo Verano-1997, pero nadie obtuvo nueve éxitos en fila.

Por su lado, en el juego de la fecha doble los de Aguascalientes perdieron en su visita al TSM Corona ante Santos Laguna, por 3-1, aunque continúan en la pelea de la clasificación y se ubican en el octavo sitio con 17 unidades.

A continuación, toda la previa de este gran encuentro:

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL PARTIDO

Fecha: sábado 10 de septiembre de 2022

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes.

Estadio: Victoria

Hora: 19.00 hora local

Árbitro: A designar.

CANALES DE TRANSMISIÓN Y STREAMING ONLINE

El partido lo podrás vivir a través de TUDN y de VIX+

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS ENTRE NECAXA Y AMÉRICA

Necaxa: Ganó 1.

América: Ganó 3.

Empates: 1.

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS EN LA LIGA MX

Necaxa: P G E P E

América: G G G G G

ÚLTIMAS NOTICIAS DE NECAXA

El entrenador del equipo Jaime Lozano sabe que es un encuentro trascendental ya que si Necaxa pierde este partido y se dan una serie de resultados, podría quedar de forma momentánea fuera de zona de repechaje, por lo que el DT mandará al campo de juego lo mejor que tiene a disposición para recibir a los americanistas, buscando dar la sorpresa y aparecer en la portada de todos los periódicos.

ÚLTIMAS NOTICIAS DE AMÉRICA

"Va a ser una frase reiterada, pero no me fijo si consigo un récord o no. Los que lo han logrado son los jugadores, yo estoy para entrenarlos", apuntó el 'Tano' Ortiz, entrenador argentino del América, ante la posibilidad de establecer la nueva marca.

Para este choque podrían existir algunas rotaciones en la alineación azulcrema dado que el “Tano” reconoció que la carga de partidos viene siendo importante y evaluará quiénes son los que están en mejores condiciones para evitar lesiones en los próximos compromisos.