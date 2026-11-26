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El nombre del saudí Yasser Al-Misehal vuelve a sonar entre los posibles candidatos a la presidencia de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que una fuente cercana a él dejara la puerta abierta a que se presente a las elecciones previstas para 2027, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que opte al cargo continental.

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El periodista omaní Issa Said recogió en su cuenta oficial de la plataforma «X» la respuesta de la fuente cercana a Al-Misehal, que se limitó a decir «todo es posible», en alusión a que la idea de presentar su candidatura sigue sobre la mesa, aunque sin que ello suponga un anuncio oficial de la entrada del dirigente saudí en la carrera electoral.

Estas declaraciones devuelven a Al-Misehal al primer plano del panorama asiático, en un momento en el que todas las miradas se centran en quién será el próximo presidente de la confederación continental, a medida que se acercan las elecciones previstas para 2027, que determinarán el sucesor del bareiní jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente del organismo desde 2013.

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Al-Misehal cuenta con una trayectoria directiva de varios años en el fútbol saudí, continental e internacional: asumió la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol en 2019 y permaneció en el cargo hasta 2026. Anteriormente fue presidente de la Liga Saudí Profesional y, además, ha formado parte de varias comisiones de la AFC y de la FIFA.

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Pese a haber dejado la presidencia de la Federación Saudí, Al-Misehal sigue presente en los círculos de decisión del fútbol como miembro del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la AFC, lo que le aporta experiencia y relaciones a nivel continental e internacional que podrían resultar importantes si decide optar a la presidencia.

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El nombre del dirigente saudí ya se había vinculado a una posible candidatura a la presidencia de la AFC tras su salida de la federación nacional, pero aquellas informaciones no pasaron de meras especulaciones, ya que no hubo ningún pronunciamiento oficial por su parte que confirmara su intención de presentarse a las próximas elecciones.

Además de la experiencia directiva y la presencia en las instituciones futbolísticas, la lucha por el cargo continental parece depender de la capacidad de los candidatos para recabar el apoyo de las federaciones nacionales miembro.

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El reglamento electoral de la AFC establece que todo candidato a la presidencia debe contar con el aval de al menos tres federaciones nacionales miembro, lo que convierte la construcción de alianzas y la búsqueda de apoyos dentro del continente en un paso fundamental antes de concurrir a las elecciones.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa logró un cuarto mandato en la asamblea general celebrada en febrero de 2023, después de haber accedido al cargo por primera vez en 2013.

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Aunque Yasser Al-Misehal no ha aclarado todavía su postura, la frase «todo es posible» vuelve a abrir el abanico de posibilidades sobre su futuro como dirigente y sitúa de nuevo su nombre entre los que podrían entrar en los cálculos de las elecciones a la presidencia de la AFC en 2027.