En una entrevista con el diario español Marca, Kane no quiso descartar, al ser preguntado al respecto, la posibilidad de jugar algún día en LaLiga: "Como sabemos, en el fútbol todo es posible. No descarto nada, pero en este momento, como ya he dicho, soy muy feliz en Alemania".

Además, el delantero de la selección inglesa reveló que en el pasado ya tuvo algunas oportunidades de marcharse a España. "No hablaría exactamente de posibilidades claras, pero en el pasado sí hubo algunas conversaciones", afirmó el jugador de 33 años.

No siente más que una gran admiración por la máxima categoría del fútbol español. "Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid están entre los clubes más grandes del mundo. He crecido con Ronaldo, Messi y otras estrellas del fútbol. Tengo un enorme respeto por estos equipos", explicó Kane. En verano hubo rumores vagos sobre un interés del Barça, según los cuales Kane era un candidato para suceder a Robert Lewandowski.

El atacante tiene contrato con el Bayern hasta 2027, aunque tanto el jugador como el club han reiterado en las últimas semanas y meses que les gustaría seguir con su colaboración. Kane ya había explicado que tenía "bastante buena pinta". El director deportivo Max Eberl dijo que no sabía "qué podría ir en contra de una renovación de contrato".

Según informaciones periodísticas, en estos momentos el problema sigue estando en la configuración exacta del acuerdo. Mientras que el club muniqués aparentemente solo quiere ampliar el contrato por dos años más, hasta 2029, Kane querría incluir la opción de una temporada adicional hasta 2030.

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¿Cuándo renovará Harry Kane su contrato con el Bayern de Múnich?

El propio jugador de 33 años había rebajado recientemente un poco las esperanzas de un acuerdo rápido. "No creo que se resuelva la próxima semana ni la siguiente", dijo Kane tras el 5-0 (0-0) en la Champions League ante el FK Bodö/Glimt, "pero espero que en el próximo mes o dos lleguemos a donde queremos llegar".

En cualquier caso, aseguró que no se ha marcado una fecha límite, aunque las conversaciones siguen "yendo bien", dijo Kane. Él está "totalmente tranquilo" y centrado en lo deportivo. "Podéis estar muy tranquilos, todo está bien", dijo Kane: "Soy muy feliz".