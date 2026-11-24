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El Real Madrid mostró dos caras completamente distintas en su duelo ante el PSV en el estadio Santiago Bernabéu, el martes por la noche, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El conjunto blanco se impuso por 5-1 después de remontar el gol en contra del primer tiempo y convertirlo en una victoria abultada gracias a las decisiones del entrenador José Mourinho desde el banquillo.

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El Real Madrid sufrió evidentes problemas defensivos durante la primera parte, con su portería a merced de los continuos ataques del conjunto neerlandés, que logró adelantarse con un gol de penalti y desperdició varias ocasiones que podrían haber ampliado la ventaja. Sin embargo, el panorama cambió por completo tras el descanso: el equipo blanco salió con otra cara, aprovechando los tres cambios tempranos que hizo Mourinho, y el partido se convirtió en un festival ofensivo que terminó con una contundente manita.

La victoria no supuso solo sumar tres puntos más para el Real Madrid, sino que dejó pistas importantes sobre la identidad que busca Mourinho para el equipo. El partido demostró que corregir los fallos defensivos era la verdadera clave para liberar el potencial ofensivo del conjunto merengue, algo que se reflejó rápidamente en el marcador.

Con este triunfo, el Real Madrid eleva su cuenta a 15 puntos tras cinco victorias consecutivas y se coloca líder de la fase liga de la Liga de Campeones con pleno de puntos , de forma provisional, a la espera de lo que depare mañana el duelo entre el París Saint-Germain y la Roma, que podría afectar a la parte alta de la clasificación.

Todo empieza en la defensa

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Mourinho apostó de inicio por la pareja formada por Antonio Rüdiger y Éder Militão en el centro de la defensa, pese a que este último todavía está recuperando su mejor forma tras una larga ausencia por lesión, mientras que Rüdiger no ha tenido minutos de forma regular esta temporada. El técnico optó por dar descanso a la pareja titular formada por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté.

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Pero la elección no resultó acertada durante la primera mitad. Al Real Madrid le faltó solidez defensiva y aparecieron espacios entre líneas y en el corazón de la zaga, algo que el PSV supo aprovechar para lanzar numerosos ataques peligrosos sobre la portería de Thibaut Courtois.

El sufrimiento del conjunto blanco no se limitó a encajar el 0-1, un penalti transformado por Ivan Perisic, ya que el PSV desperdició otras ocasiones que estuvieron cerca de ampliar la ventaja. El Real Madrid se marchó al descanso perdiendo por un gol a cero, entre dudas sobre las decisiones defensivas de Mourinho y sobre la capacidad del equipo para remontar.

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Sin embargo, al técnico portugués hay que reconocerle que no esperó mucho para corregir los errores. Decidió hacer tres cambios de golpe al inicio del segundo tiempo: retiró a Rüdiger y Militão para dar entrada a Huijsen y Konaté, y metió a Jude Bellingham en lugar de Aurélien Tchouaméni, con lo que reconfiguró el equipo por completo.

Los tres cambios fueron el auténtico punto de inflexión del partido. El Real Madrid recuperó el equilibrio defensivo y fue mucho más capaz de frenar los intentos del PSV, que desapareció casi por completo en ataque durante la segunda parte, al encontrar enormes dificultades para superar la presión impuesta por el equipo local.

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En cambio, se desató el vendaval ofensivo del Real Madrid, que logró marcar tres goles seguidos en apenas 14 minutos para dejar el partido prácticamente sentenciado y acabar con las esperanzas de remontada del conjunto neerlandés. Después añadió el cuarto y el quinto en los minutos finales, una clara confirmación del acierto de Mourinho al corregir los errores de la primera mitad.

Una apuesta arriesgada que salió bien y Bellingham, pieza clave

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Los cambios de Mourinho no se limitaron a solucionar los problemas defensivos, sino que también supusieron un evidente riesgo táctico en el centro del campo. El técnico decidió retirar a Tchouaméni, el mediocentro defensivo, y dejar a Bernardo Silva solo en la posición de pivote, mientras daba más libertad a Arda Güler y Jude Bellingham para moverse e incorporarse a zonas de ataque.

Existía cierto temor a dejar a Bernardo Silva solo en la medular, sobre todo ante un rival con capacidad para lanzar contraataques rápidos como el PSV. Sin embargo, la presión adelantada del Real Madrid funcionó a la perfección: los jugadores lograron impedir que el conjunto neerlandés construyera ataques peligrosos o aprovechara los espacios a la espalda de los centrocampistas.

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El Real Madrid sacó provecho de los movimientos de Güler y Bellingham entre líneas, donde ambos brillaron. El jugador turco dio dos asistencias, gracias a su capacidad de pase y a su movilidad en espacios reducidos, mientras que Bellingham marcó un golazo. Su importancia, además, no se limitó a su aportación goleadora: hizo un enorme esfuerzo en el centro del campo y contribuyó a la presión, a la recuperación del balón y a la conexión entre líneas.

Bellingham demostró una vez más que es una pieza fundamental en el once del Real Madrid, no solo por sus cualidades ofensivas y su capacidad para llegar al área, sino también por su trabajo colectivo y su influencia en el ritmo del juego, aspectos que Mourinho necesita para construir su equipo en los próximos meses.

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Tras el tercer gol, que puso al equipo por delante, Mourinho hizo un nuevo ajuste: retiró a Arda Güler y dio entrada a Eduardo Camavinga para devolver el equilibrio al centro del campo y dar más apoyo a Bernardo Silva en las tareas defensivas. Así, el técnico portugués dejó claro que no se aferró al riesgo durante todo el partido, sino que lo explotó en el momento oportuno antes de volver a blindar la sala de máquinas y mantener el control.

Además, el internacional marroquí Brahim Díaz entró en sustitución de Diomande y dejó su huella al asistir en el cuarto gol con un pase mágico a Kylian Mbappé, que mandó el balón a la red con facilidad.

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Vinícius rompe por fin su mala racha

Vinícius Júnior fue uno de los grandes beneficiados del enorme cambio en el rendimiento del Real Madrid durante la segunda parte. Mourinho decidió ponerlo de titular y mantenerlo en el campo los 90 minutos, pese a su bajón de rendimiento en las últimas semanas, con la intención de aprovechar los espacios que aparecían en la defensa del PSV y de darle la oportunidad de recuperar la confianza.

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El astro brasileño llegaba al partido con la necesidad de reencontrarse con el gol, ya que solo había marcado una vez desde el inicio de la temporada. Además, su sanción de cuatro partidos en LaLiga había puesto en peligro su puesto de titular, sobre todo por el llamativo nivel de Yan Diomande, que ha rendido a gran altura y ha tenido la oportunidad de demostrar su valía.

Sin embargo, Mourinho afrontó la situación de otra manera y optó por aprovechar a ambos a la vez en lugar de sacrificar a uno de ellos. Así, dio a Vinícius la oportunidad de jugar con más libertad en la línea de ataque, sacando partido de la velocidad y las cualidades individuales del brasileño, junto a la actividad y el dinamismo que aporta Diomande en sus movimientos ofensivos.

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Vinícius intentó aprovechar las ocasiones que tuvo durante el partido: estrelló un disparo en el poste y otro en el larguero, y desperdició algunos intentos cerca de la portería. Pero no dejó de intentarlo, sobre todo cuando el Real Madrid pasó a dominar el juego en la segunda parte y aumentaron los espacios para los atacantes con el repliegue del PSV.

El premio llegó en los minutos finales, cuando Vinícius aprovechó un magnífico pase de Jude Bellingham para firmar el quinto gol del Real Madrid. Cerró así el partido con un tanto muy esperado, con el que puso fin a su sequía goleadora y devolvió algo de calma a su situación en ataque, después de haber estado bajo presión por el descenso de sus números y la competencia de Diomande por su puesto.

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A Mourinho hay que reconocerle que no sustituyó a Vinícius pese a que falló varias ocasiones, sino que lo mantuvo hasta el final, consciente de que el partido le brindaba una oportunidad ideal para recuperar la confianza. Y así fue, con un gol que puede suponer un nuevo punto de partida para el astro brasileño, que necesita recuperar su mejor nivel si quiere conservar su sitio en el once titular del Real Madrid.