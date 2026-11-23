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El futbolista con más partidos con Alemania cuenta qué información tiene sobre el conflicto entre Musiala y el Bayern.

Lothar Matthäus ha intervenido en el controvertido debate sobre Jamal Musiala y ha respaldado a la estrella en su disputa con el Bayern de Múnich. El campeón del mundo en 1990 rechazó tajantemente las sospechas de que Musiala y sus representantes ya conocieran sus problemas de salud antes de la renovación de su contrato y, por tanto, pudieran haber engañado al Bayern. «Siete meses después de que Musiala firmara el contrato, su entorno se enteró de qué enfermedad padecía. Cuando se firmó el contrato, todo debió hacerse correctamente», dijo Matthäus en el programa Sky90.

Así, el futbolista con más partidos con Alemania mantiene la misma postura que el presidente de la junta directiva del Bayern, Jan-Christian Dreesen, y el presidente del club, Herbert Hainer, que ya se habían pronunciado en ese sentido durante la asamblea general anual.

«Pueden dar por hecho que no fue así», explicó Dreesen sobre la posibilidad de que se conociera la enfermedad con anterioridad. También negó sentirse engañado a posteriori por Musiala o sus representantes. «No, en absoluto», aclaró. Hainer también subrayó que el Bayern no tiene ningún indicio de que los problemas de salud se conocieran antes de la renovación del contrato. Según esto, el jugador, que ahora tiene 23 años, aparentemente no había presentado síntomas hasta entonces y tampoco sabía que padecía la enfermedad.

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Esto plantea aún más la pregunta de cómo interpretar las durísimas declaraciones de los responsables del Bayern, en particular las últimas palabras de Karl-Heinz Rummenigge sobre el contrato de Musiala . El expresidente de la junta directiva expresó sus dudas sobre si el jugador ofensivo podrá volver algún día a su anterior nivel de rendimiento, dada su disfunción neurológica. «Se sabe que tiene un problema de salud. Y se sabe que tiene un contrato que incluye cantidades muy elevadas», explicó Rummenigge.

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Por ello, considera «serio y completamente normal» que el club reflexione sobre cómo afrontar la situación. Dreesen y el presidente de honor Uli Hoeneß ya se habían pronunciado en términos similares. Ambos plantearon, además, que habría que hablar del elevado contrato de Musiala si se confirmaban los temores.

Y ahí parece estar precisamente el principal punto de disputa: según informó el Süddeutsche Zeitung, los representantes de Musiala y el Bayern habrían acordado verbalmente ya en verano ajustar las condiciones del contrato si el jugador ofensivo no lograba recuperar su anterior nivel de rendimiento.

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Musiala renovó su contrato en febrero de 2025 hasta 2030. El nuevo acuerdo le garantizaría un salario anual de 25 millones de euros. Una cifra que, debido a sus prolongadas ausencias y sus persistentes problemas de salud, hasta ahora apenas ha podido justificar con su rendimiento deportivo.

En el verano de 2025, Musiala sufrió una fractura de peroné, a la que siguieron otros contratiempos de salud. Tras un colapso durante dos partidos amistosos en el verano de 2026, hizo pública su disfunción neurológica. Según el director deportivo Max Eberl, el Bayern conocía los problemas desde la temporada 2025/26, es decir, unos cinco meses después de la renovación del contrato.

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En este contexto, Matthäus criticó sobre todo el momento elegido para debatir públicamente sobre el contrato y la salud de Musiala. «Así como lo debatimos aquí, por supuesto que también se debate no solo públicamente, sino dentro del Bayern. Creo que muchos jugadores están del lado de Musiala y no entienden que se le cargue con estos asuntos en este momento. Habría que darle todo el apoyo. Quizá más adelante, en un momento mejor, puedan sentarse a hablar. Pero ahora todo recae sobre los hombros de Musiala», dijo el experto de Sky.

Debido a sus molestias físicas, Musiala solo ha disputado cinco partidos con el Bayern esta temporada. En ellos ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Su última aparición fue en el partido contra el 1. FC Köln, en el que jugó 20 minutos.