Según informa Sport Bild, el atacante ha vuelto a tener bajo control sus llamados ataques de ausencia. Según esa información, el cambio en su medicación realizado a finales de agosto habría surtido el efecto esperado, después de que Musiala se desplomara en los partidos amistosos del campeón récord alemán contra el 1. FC Heidenheim y el RB Leipzig debido a alteraciones de la consciencia a consecuencia de disfunciones neurológicas.

Aunque la situación de Musiala se ha vuelto a normalizar y su curva de forma también sigue yendo al alza de manera constante en una temporada todavía joven, seguirá bajo seguimiento médico. El jugador de 23 años mantiene un contacto estrecho con el médico del equipo, el Dr. Jochen Hahne, quien entretanto se ha convertido en una de sus personas de mayor confianza en la Säbener Straße.

Según el informe, Hahne también atiende a Musiala durante sus convocatorias con la selección alemana y mantiene un contacto regular con los neurólogos que se encargan de la dosificación de la medicación. El médico del FCB, el Dr. Peter Ueblacker, también estaría integrado en el proceso.

Mientras tanto, Sport Bild también publicó detalles sobre la manera en que Musiala afronta su enfermedad. Sus compañeros en el FC Bayern ya lo sabrían desde hace meses. También habría informado a sus compañeros en el equipo de la DFB a tiempo antes del Mundial y les habría advertido sobre posibles ataques. Les habría explicado qué ocurriría y cómo tendrían que reaccionar después. Lo mismo se aplicaría a los nuevos fichajes del conjunto muniqués. Entre ellos, Ismael Saibari, quien fue el primero en correr hacia su nuevo compañero en ataque cuando Musiala se desplomó contra el Leipzig.

¿En qué planteles de Jürgen Klopp está Jamal Musiala?

En el día a día de los entrenamientos, en cambio, Musiala pediría ser tratado con la mayor normalidad posible. Musiala no se pierde ninguna sesión y no reclama un trato especial. No habría un entrenamiento individual para controlar su enfermedad. Además, Musiala ahora juega al golf en su tiempo libre para encontrar un equilibrio mental.

Para Musiala, esta XXL pausa de selecciones sirve ahora para seguir sumando minutos. Será uno de los pocos jugadores que formarán parte de ambos planteles de Jürgen Klopp, cuando a la selección alemana le toque medirse en la Nations League a Países Bajos, Grecia (dos veces) y Serbia. Antes de la concentración, el nuevo seleccionador se había reunido con Musiala para mantener una conversación personal en la Säbener Straße.