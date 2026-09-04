Poco antes del final del periodo de traspasos de verano, los Spurs cerraron la cesión de Mykhailo Mudryk. El ucraniano, que en su día se marchó al Chelsea FC por 100 millones de euros y luego desapareció a causa de las consecuencias de una infracción de dopaje, está de vuelta.

Casi dos años después de su último partido, este fin de semana incluso podría producirse su regreso. El entrenador Roberto De Zerbi ve al extremo preparado para una breve aparición contra el Nottingham Forest el sábado.

"Todavía necesita tiempo para volver a la alineación titular", explicó De Zerbi en una rueda de prensa el viernes, "pero para 15 a 30 minutos está claramente preparado".

Mudryk dio positivo por meldonio en octubre de 2024 y fue sancionado con cuatro años por la Federación Inglesa (FA). Más tarde, la sanción quedó limitada a 20 meses, después de que cambiaran los valores límite de la sustancia para mejorar el rendimiento. Desde julio de 2026, el ahora jugador de 25 años vuelve a estar habilitado para jugar.

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De Zerbi llegó a declarar a Mudryk candidato al Balón de Oro

De Zerbi subrayó el viernes que no hay que generar expectativas demasiado altas sobre un jugador que primero debe volver a encontrar su mejor nivel.

Naturalmente, al italiano le recordaron una valoración anterior sobre Mudryk con la que había causado un gran revuelo. Durante su etapa en el Brighton & Hove Albion, De Zerbi declaró que veía a su antiguo pupilo capaz de ganar el Balón de Oro.

"Vivimos juntos una temporada muy espectacular en el Shakhtar Donetsk. Estábamos juntos cuando empezó la guerra", dijo De Zerbi. "Cuando hablé del Balón de Oro, fui muy claro. Quizá mi inglés no sea tan bueno, pero fui muy claro, porque estaba hablando del potencial del jugador".

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De Zerbi: Mudryk afronta un gran desafío

Según De Zerbi, Mudryk puede volver a alcanzar su máximo rendimiento "y cumplir la predicción o no. Hasta ahora ha tenido muchas dificultades y la sanción fue, por supuesto, un problema".

Para De Zerbi, el "desafío" de Mudryk consiste en "hacer valer todas sus cualidades. Porque es un gran jugador", y este es, según De Zerbi, "el momento adecuado para que les muestre a todos lo que puede hacer".

Mudryk disputó 73 partidos oficiales con el Chelsea FC, en los que logró diez goles y once asistencias. Con el Donetsk jugó 44 veces (12/17), y con la selección absoluta de Ucrania, 28 (3/5).



