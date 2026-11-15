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El centrocampista francés Lucas Da Cunha ha admitido que todavía debe mejorar su trabajo defensivo después de que Zinedine Zidane lo situara como mediocentro defensivo. El capitán del Como habló de su rápido ascenso internacional antes del crucial partido de Francia contra Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Lucas Da Cunha asume un papel inesperado en Francia

Lucas Da Cunha, capitán del Como, se ha convertido rápidamente en una revelación inesperada a las órdenes del seleccionador francés, Zinedine Zidane. Situado en una posición de mediocentro defensivo, el jugador de 25 años ha destacado durante la campaña de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA.

Tras una ajustada derrota ante Italia, el equipo de Zidane se prepara para enfrentarse a Turquía en Burdeos. Se espera que Da Cunha tenga mucho protagonismo mientras Francia busca asegurar su clasificación.

La adaptación a una exigente posición de mediocentro defensivo

Acostumbrado a jugar más adelantado en el Como a las órdenes de Cesc Fabregas, Da Cunha admitió que ejercer de ancla en el centro del campo de Francia exige un planteamiento físico y táctico completamente diferente.

«Es cierto que tengo un papel diferente en el Como, donde juego más adelantado. Aquí estoy delante de la defensa, no tengo que incorporarme tanto al ataque como en mi club, pero me gustan las dos posiciones», explicó Da Cunha.

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«Este papel de mediocentro defensivo es nuevo para mí; exige mucho trabajo defensivo y, físicamente, no soy un portento. Tengo que recuperar el balón y todavía puedo mejorar en defensa».

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La influencia de Cesc Fabregas y Zinedine Zidane

Da Cunha atribuyó a su evolución en el Como a las órdenes de Fabregas el haberle preparado para las exigencias tácticas del fútbol internacional. Desde su llegada a Italia, el exjugador de las categorías inferiores del Rennes ha pasado de ser extremo a convertirse en un centrocampista central completo.

El capitán del Como también destacó el apoyo personal que recibió de Zidane tras su primera convocatoria con la selección absoluta en septiembre. «Me hizo sentir que no estaba allí por casualidad, habló mucho conmigo para conocerme y nuestra relación es muy buena», reveló Da Cunha.

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Sobre el capitán Kylian Mbappe, antes del duelo contra Turquía, el centrocampista añadió: «Está en buena forma y notamos que está plenamente comprometido con nosotros. Como todos, tiene confianza antes del partido».

Francia se prepara para un duelo decisivo contra Turquía

Francia afronta el encuentro del domingo por la noche en el Stade Atlantique consciente de que necesita ganar para recuperarse del tropiezo en San Siro y asegurar su clasificación para cuartos de final.

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Aunque Zidane mantiene la calma tras su primera derrota al frente del equipo e insiste en que la plantilla está totalmente centrada y no preocupada, Francia tiene la presión de responder.

Con Da Cunha como ancla del centro del campo y Mbappe al frente del ataque, Francia está preparada para cerrar con buen sabor de boca su campaña en la fase de grupos.