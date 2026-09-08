«Hemos comunicado de forma muy clara desde el principio, ya desde hace más de cuatro meses. Todavía hay mercados abiertos. Veremos qué pasa», había dicho Max Eberl, director deportivo del Bayern, tras el 0-0 contra el Schalke, al ser preguntado por el futuro de Sacha Boey.
Sin embargo, esos mercados, como por ejemplo el de Arabia Saudí, también cerraron el domingo y el lateral derecho sigue teniendo contrato con el campeón récord de Alemania. Así, la salida que se buscaba para el jugador de 25 años parece haberse frustrado definitivamente.
Aunque un traspaso a Suiza (mercado abierto hasta el 8 de septiembre) o a Grecia (deadline day el 15 de septiembre) todavía sería teóricamente posible, parece más bien improbable teniendo en cuenta las expectativas deportivas y económicas del jugador.
Según informa Bild, el Bayern ya estaba en conversaciones con clubes de Arabia Saudí por un posible traspaso de Boey, que en principio estaba abierto a un cambio rumbo al desierto. Sin embargo, al final la operación no se cerró.
El francés no tiene una perspectiva a largo plazo en Múnich con el entrenador Vincent Kompany. Su contrato con el campeón récord sigue vigente hasta 2028. Eberl ya había señalado públicamente a Boey en julio como candidato a salir, al igual que Joao Palhinha y Bryan Zaragoza, que entretanto ya han dejado el club.
Por su parte, el director deportivo Christoph Freund había anunciado recientemente que quería volver a integrar con total normalidad al defensa en el equipo si permanecía en el club, después de que últimamente se entrenara al margen debido a conversaciones con otros clubes.
«Si sucede que todos los mercados están cerrados y él se queda aquí, entonces será un miembro completamente normal de nuestro equipo», dijo Freund. Boey «siempre se ha comportado de manera intachable, ha hecho una gran pretemporada».