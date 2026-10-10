Después de que los responsables del campeón récord alemán hubieran insistido en las últimas semanas en el contrato de larga duración del futbolista diferencial (hasta 2029), Eberl empleó otro tono antes del partido de Bundesliga ante el FC Augsburgo. El objetivo es claro: cerrar el asunto en un futuro próximo.

"Nuestro deseo está claramente definido", dijo el técnico de 53 años en DAZN y subrayó: "Nos gustaría seguir trabajando con Michael durante mucho tiempo, más allá de 2029, y lo ideal sería renovarle". Al fin y al cabo, Olise es un "jugador de clase mundial que todavía no ha tocado techo". Eberl no se había pronunciado hasta ahora de forma tan clara sobre los planes del Bayern respecto a una ampliación del contrato del francés. En septiembre, en una entrevista con Sport Bild, solo dijo que querían "saber de aquí al próximo verano" "si por su parte hay una tendencia a renovar o no".

Aun así, Eberl dejó "honestamente" claro que "todavía no ha habido ninguna conversación". Sobre los últimos rumores, explicó: "Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor todavía no se ha producido". Aun así, está "muy claro" que el Bayern quiere retener a Olise más allá de 2029. "Ese es nuestro deseo, pero también hay una tercera parte".

FC Bayern Múnich: ¿cuánto salario debería ganar Michael Olise en el futuro?

En los últimos días han ido saliendo a la luz poco a poco detalles de cómo el FCB quiere supuestamente convencer al jugador de 24 años para que siga a largo plazo. Fabrizio Romano informó, por ejemplo, de una cláusula Balón de Oro, según la cual Olise recibiría una prima si realmente ganara el codiciado galardón.

Sky, por su parte, fue mucho más concreto. Según esa información, el Bayern quiere tentar al internacional francés con un contrato hasta 2032. Se habla de un posible salario anual de 25 millones de euros. De este modo, Olise entraría en la escala salarial de los mejor pagados, Harry Kane y Jamal Musiala. Actualmente, Olise percibe supuestamente unos 14 millones de euros al año. Incluso en el Real Madrid ya se daría por hecho que el atacante seguirá en el campeón récord alemán. A los blancos se les atribuye desde hace tiempo un gran interés en su fichaje.

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¿Recibirá Michael Olise una cláusula de rescisión?

Una posible renovación, sin embargo, podría depender de una condición: desde el entorno de Olise aseguran que solo firmaría con una cláusula de rescisión. El delantero ya se aseguró una opción así en su anterior club, el Crystal Palace. El FC Bayern hizo uso de ella en 2024 y fichó a Olise por 53 millones de euros. En su contrato actual, en cambio, no figura ninguna cláusula de rescisión.

Antes de que arranque el pulso contractual con Olise, las negociaciones con Kane tienen prioridad. El contrato del inglés expira al final de la temporada. Las conversaciones con el goleador se prolongan desde hace semanas. Sin embargo, el propio Kane se mostró recientemente esperanzado con un desenlace cercano. "Estamos bastante cerca. Me siento bien. No tardará demasiado en haber un anuncio", dijo el jugador de 33 años, que habló de "conversaciones abiertas".