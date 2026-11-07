«Todavía no habéis visto mi mejor versión»: Bradley Barcola reconoce con sinceridad su lento inicio en el Liverpool

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Bradley Barcola ha reconocido que los aficionados del Liverpool aún no han visto su mejor versión tras su millonario fichaje este verano procedente del Paris Saint-Germain. Al delantero francés le ha costado encontrar la regularidad desde su llegada a Anfield y sus tres goles llegaron en un solo partido, pero asegura que las cosas mejoran constantemente a medida que sus nuevos compañeros aprenden a sacar el máximo partido a sus puntos fuertes.

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Barcola admite que aún no está al máximo nivel en el Liverpool

Barcola fichó por el Liverpool procedente del PSG, campeón de la Champions League, por 123 millones de libras en una operación que muchos consideraron un gran fichaje. Sin embargo, hasta ahora le ha costado causar una buena impresión con regularidad y sus tres goles con el club llegaron en la victoria por 6-3 ante el LASK a domicilio.

En declaraciones al Liverpool Echo, Barcola admitió que aún se está adaptando a Inglaterra. «No, creo que todavía no estoy al máximo nivel», dijo. «Aún no habéis visto mi mejor versión. Además, estamos trabajando con mis compañeros para que puedan aprovechar al máximo mis puntos fuertes».

Barcola confía en mejorar su entendimiento con sus compañeros

El futbolista de 24 años cree que su mejor nivel llegará cuando él y sus nuevos compañeros estén totalmente compenetrados, y asegura que ya hay señales claras de progreso en sus primeros meses en la Premier League.

«Sí, creo que cuando logremos entendernos de verdad, las cosas irán mucho mejor», añadió Barcola. «Creo que todo está mejorando constantemente. La gente está empezando a entender mucho mejor mi estilo de juego. Creo que las cosas van mucho mejor».

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Barcola explica por qué era el momento adecuado para dejar el PSG

Barcola tomó la decisión de dejar el PSG para ser titular habitual en el Liverpool y habló sobre la elección de afrontar un nuevo reto. «Para mí, era el momento adecuado para dejar el PSG», añadió. «Pasé allí muchísimos años maravillosos y gané una enorme cantidad de títulos. Pero era el momento. Fue bastante difícil porque allí éramos una auténtica familia. Habíamos construido algo muy especial juntos.

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«Además, fue muy difícil despedirme de mis compañeros. Pero, al fin y al cabo, así es el fútbol. Desde que era pequeño, siempre tuve la ambición de jugar en la Premier League. Cuando un club como el Liverpool te llama, es una gran oportunidad. No tuve ninguna duda y sabía que tenía que venir aquí. Estoy contento de estar aquí y espero que al PSG le vaya bien».

¿Qué espera a Barcola en el Liverpool?

El Liverpool necesita mucho más de Barcola para justificar los 123 millones de libras que pagó por él, tanto en producción ofensiva como en influencia en el juego. Hasta ahora, ha mostrado poca disposición a encarar a los defensas y aprovechar su enorme velocidad, lo que apunta a una falta de confianza.

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Barcola aún no ha logrado compenetrarse del todo con sus compañeros y el Liverpool espera que ese entendimiento del que habla llegue cuanto antes.