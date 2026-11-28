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Joshua Kimmich ha pedido disculpas a sus compañeros del Bayern Múnich tras una acción irreflexiva que dejó al equipo alemán con diez jugadores el sábado. El veterano centrocampista fue expulsado poco antes del descanso en el empate sin goles ante el Hamburgo, lo que obligó a una alineación joven a disputar toda la segunda parte en inferioridad numérica.

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Kimmich asume toda la culpa de su expulsión

El veterano centrocampista tuvo que marcharse al vestuario en el minuto 44 del partido disputado en el Volksparkstadion tras un extraño incidente con el atacante del Hamburgo Alexander Rossing-Lelesiit . Después de recibir un empujón de su rival, Kimmich reaccionó tirándole del pelo, una acción que dejó al árbitro pocas opciones más que mostrarle la tarjeta roja directa.

Tras el pitido final, el jugador de 31 años no eludió su responsabilidad y fue tajante al valorar lo sucedido. «Fue un gran error. Totalmente injustificable», dijo Kimmich. «Incluso una hora después, todavía no entiendo por qué lo hice. Fue completamente innecesario y extremadamente estúpido. Tengo que pedir disculpas al equipo».

Una acción irreflexiva que salió cara

El momento de la expulsión fue especialmente perjudicial dada la situación actual de la plantilla del Bayern. Una grave crisis de lesiones obligó a Vincent Kompany a presentar el once titular más joven del club en la Bundesliga en más de ocho años y medio. Perder a un jugador experimentado como Kimmich añadió una enorme presión a un equipo inexperto, algo que el propio futbolista reconoció enseguida ante los medios después del partido.

La frustración de Kimmich parecía deberse a que no había existido ningún roce previo entre él y Rossing-Lelesiit. Su reacción pareció surgir de la nada y dejó tanto a los aficionados como al propio jugador sin entender qué había provocado el arrebato. «Dada la situación general en la que estamos, lo que hice fue totalmente injustificable», continuó. «Tengo que pedir disculpas al equipo. Yo tampoco sé explicarlo. Fue extremadamente estúpido y me alegra que aun así lográramos sumar un punto».

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Una reacción impropia de un líder

Pese a jugar toda la segunda parte con un hombre menos tras la roja a Kimmich, el equipo de Kompany mostró una gran resistencia, mantuvo la portería a cero y se marchó de Hamburgo con un punto. Así terminó una semana turbulenta para el centrocampista, que había desatado la polémica al criticar a los dirigentes del Bayern, entre ellos Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge, por sus comentarios públicos sobre los problemas de salud de Jamal Musiala y una posible rebaja salarial. Kimmich afirmó que esos comentarios «no son propios del Bayern». Pese al malestar que, según se informó, causaron entre los dirigentes del club, el Bayern confirmó que no sancionaría a Kimmich.

Al centrocampista le costó encontrar palabras para explicar qué se le pasó por la cabeza en aquel momento. «No es el tipo de cosas que haría normalmente», añadió Kimmich. «Ni siquiera había tenido ningún encontronazo con ese jugador durante el partido. Me gustaría poder dar una explicación, pero a mí también me cuesta entenderlo».

El Bayern queda por detrás del Dortmund

El empate sin goles deja al Bayern Múnich segundo en la Bundesliga con 23 puntos, uno menos que el líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y se enfrenta al Bayer Leverkusen el domingo. La posición del Bayern podría verse aún más amenazada: el Friburgo, tercero con 22 puntos, se mide el domingo al RB Leipzig, cuarto con 21, y el ganador podría adelantarlo.