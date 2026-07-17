Tobias Lauritsen ha encontrado un nuevo club tras su salida del Sparta

Tobias Lauritsen, tras dejar el Sparta, firmará pronto con la Sampdoria, según Gianluca Di Marzio.

En sus cuatro temporadas con el Sparta ha disputado 144 partidos, en los que marcó 52 goles y dio 22 asistencias.

Según Transfermarkt, el delantero de 28 años tenía un valor de 3,5 millones de euros, pero ahora abandona el Sparta de forma gratuita.

Este viernes se someterá a las pruebas médicas en Italia y, una vez superadas, firmará un contrato a largo plazo.

La Sampdoria, de Génova, juega en la Serie B tras quedar decimocuarto la pasada temporada.



