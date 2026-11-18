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El Milan quiere a Endrick en enero. Los rumores de estas semanas encuentran confirmación en Brasil: según TNT Sports, Cardinale tiene preparada una oferta por el talento brasileño.

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Más allá de los desmentidos habituales, como el de Mourinho, que en la previa del partido de Champions League contra la Roma descartó una salida, y de las declaraciones de estos días (por ejemplo, la de Endrick, que ayer habría dicho que «quiere quedarse toda la vida en el Real Madrid»), la exestrella del Palmeiras, que cumplió 20 años el pasado julio, puede marcharse a comienzos del nuevo año. Y con una fórmula distinta de la prevista por el Real Madrid: una cesión hasta junio.

La idea del Real Madrid era que Endrick repitiera su experiencia en el Lyon: una cesión de enero a mayo para que sumara minutos, recuperara la confianza y tuviera continuidad antes de regresar a Valedebebas al término de la temporada. Sin embargo, el escenario que se está perfilando es distinto, porque hay quien está dispuesto a comprar a Endrick de inmediato, sin esperar a junio.

Es el caso del Milan, que considera al brasileño una prioridad absoluta. Según TNT Sports Brasil Cardinale y su equipo ya habrían hablado con la directiva del Real Madrid y con Roc Nation, que gestiona los asuntos de Endrick y con la que existe una vía de contacto privilegiada. Brett Yormark, consejero delegado de Milan Sports & Entertainment, es hermano gemelo de Michael Yormark, presidente y CEO de Roc Nation Sports International.

Al Milan no le interesa una cesión: quiere fichar al jugador en propiedad de inmediato. La oferta, que debería llegar en los próximos días, será de 70 millones de euros: 60 millones fijos y 10 en variables. También mejoraría el sueldo de Endrick, que actualmente ronda los 3 millones de euros netos hasta 2030.

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El Real Madrid, inicialmente reacio a perderlo, se ha abierto a la operación, pero pide que se incluyan dos cláusulas: la primera le permitiría recomprar a Endrick por 85 millones de euros (aún está por definir si el plazo para ejercer la recompra sería de uno o dos años); la segunda daría al Real Madrid la posibilidad de igualar una eventual oferta futura, con el objetivo de reducir las opciones de que Endrick refuerce al Barcelona o a otro gran club europeo en el futuro.

Según TNT Sports Brasil Mourinho aún no ha dado el visto bueno a la salida del brasileño, al que ha alineado siete veces este año, para un total de 141 minutos. El brasileño solo ha sido titular una vez: disputó 70 minutos en el 4-1 del pasado 18 de octubre contra el Sevilla.