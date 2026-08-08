La primera jornada de la nueva temporada de la Eredivisie dejó de inmediato una gran sorpresa. El NEC cayó en su propio estadio Goffertstadion ante el Telstar (1-2) y debe recuperarse con especial rapidez, porque dentro de tres días le espera la vuelta de la ronda previa de la Liga de Campeones contra el Olympiakos.

Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el Telstar se adelantó por medio de Patrick Brouwer, el hombre que además dio a mitad de la primera parte la asistencia del 0-2 de Rui Mendes. Kaj Sierhuis hizo el 1-2 en la recta final, pero el NEC ya no logró rescatar el empate.

La derrota del conjunto de Nimega resulta sorprendente, entre otras cosas porque esta semana todavía empató con mérito en la ida ante el Olympiakos (0-0). El martes ya es la vuelta y, por tanto, toca cambiar el chip cuanto antes.

«Este golpe duele muchísimo», cuenta el capitán Tjaronn Chery a ESPN. «Después de la semana pasada, en la que jugaste bien en Europa, regalas así el partido aquí. No fuimos nosotros mismos en absoluto. En el primer minuto encajamos el 0-1. Estábamos todos dormidos ahí. Entonces juegas contra ti mismo».

«Tras un cuarto de hora te cae encima el 0-2 y entonces todo se vuelve muy complicado. En la segunda parte solo nosotros tuvimos el balón, pero generamos pocas ocasiones. ¿Cómo puede ser? Es difícil de decir. No salió. El martes tenemos otro partido importante».

Llamó la atención que Chery fuera sustituido en el minuto 64. Eso, mientras que el veterano de 38 años fue precisamente el cerebro creativo del NEC la temporada pasada. «Eso hay que preguntárselo al entrenador», deja escapar poco en un primer momento el surinamés sobre sus sensaciones tras el cambio.

«Pero yo, en cualquier caso, estoy ready», prosigue Chery, quien luego confirma que podría haber seguido jugando. «Sí, claro. Al final teníamos que ganar aquí, era simplemente nuestra obligación. Si empiezas así, no mereces ganar. Tenemos que unirnos y llegar a tope al martes», concluye.