Tjark Ernst dejó su portería a cero por tercera vez consecutiva el sábado por la noche con el Feyenoord. Tras las anteriores victorias ante PEC Zwolle (0-7) y FC Utrecht (5-0), esta vez fue el AZ el que quedó atado al carro de la victoria sin marcar: 2-0. Tras el partido, el guardameta alemán habló con ESPN.

«Se siente bien», dijo Ernst sobre su nueva portería a cero. «No solo por mí, sino por todo el equipo. Hemos defendido bien en los últimos tres partidos, de verdad como un equipo.»

«Hoy también defendimos bien los centros. Sabíamos que el rival de hoy era muy bueno, así que estoy muy contento de que hoy no hayamos encajado goles.»

Poco antes del descanso, parecía que el AZ iba a recibir un penalti, porque Ernst supuestamente había derribado a Mexx Meerdink. Sin embargo, el árbitro Danny Makkelie fue llamado por el VAR al monitor y revocó su decisión tras revisar las imágenes: no hubo penalti.

«No tuve la sensación de tocarle», dijo Ernst sobre Meerdink. «Eso también se lo dije enseguida al árbitro. Después del partido hablé un momento con el árbitro y entonces me dijo que quizá sí hubo un ligero contacto, pero que no era suficiente para pitar penalti. También se ve hacia dónde va el balón: fuera del campo. No va en dirección a la portería.»

«Ahora sí veo que mi pie se mueve un poco. Pero el árbitro dijo que, en su opinión, no era suficiente para pitar penalti. También porque el balón se iba fuera y porque el contacto fue muy leve. Pero en ese momento no sentí nada.»

«Estoy absolutamente contento de que no se señalara penalti. Pero también creo que fue la decisión correcta», concluyó Ernst.