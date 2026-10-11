El internacional marroquí Hakim Ziyech recibió los elogios de su entrenador, Tité, quien ve en sus cualidades técnicas y en la versatilidad de sus funciones ofensivas una pieza importante para reforzar las soluciones tácticas del club brasileño Botafogo, especialmente en la posición de creación de juego.

Tité explicó, en declaraciones a los medios, que Ziyech posee las cualidades necesarias para ocupar la posición de creador de juego, conocida como el número 10, gracias a su capacidad para moverse entre líneas y aprovechar los espacios, además de la posibilidad de emplearlo en las bandas.

El técnico brasileño reveló que Ziyech ha disputado más minutos de los que estaban previstos inicialmente, debido a la necesidad del equipo de sus características técnicas, y subrayó que su versatilidad otorga al cuerpo técnico múltiples opciones en la alineación y en el reparto de las funciones ofensivas.

Tité señaló que Medina puede ocupar la posición de creación de juego con un estilo diferente al de Ziyech, mientras que Montoro quedó fuera de los planes de forma temporal por una lesión en el tobillo. Asimismo, explicó que Danilo Pereira se distingue por avanzar con el balón en vertical y conectar el juego con los delanteros, lo que proporciona al equipo soluciones adicionales en la construcción de los ataques.

Estos elogios llegan tras la participación de Ziyech en sus dos primeros partidos con la camiseta del Botafogo, donde su actuación tuvo una reacción positiva por parte de la afición, que mostró su admiración por sus cualidades, en una señal de un comienzo prometedor para la estrella marroquí con su nuevo equipo.