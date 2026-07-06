Tiroteo y heridos graves tras la eliminación de México del Mundial

La eliminación de México en octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra provocó indignación y disturbios con disparos en Estados Unidos y México.

Inglaterra avanzó a cuartos tras ganar 3-2 a México en un vibrante duelo disputado este lunes en el Azteca.

Según la prensa estadounidense, hubo tiroteos en tres puntos de Los Ángeles que dejaron cuatro heridos.

Según el diario «AS», el tiroteo ocurrió cerca de donde se había reunido una multitud tras el partido.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que los cuatro heridos fueron hospitalizados.

En Veracruz (México) hombres armados entraron en un bar y dispararon contra los clientes; varias personas resultaron gravemente heridas.