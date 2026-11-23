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El defensa neozelandés Tim Payne ha convertido la fama que alcanzó en internet durante el Mundial de 2026 en títulos sudamericanos después de que el Club Olimpia conquistara el Clausura paraguayo el domingo. Tras ganar el Apertura a principios de año, el histórico equipo de Asunción completó un memorable doblete nacional con una remontada por 2-1 ante Sportivo Trinidense.

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Un gol en el descuento sella el 49.º título

Payne vio desde el banquillo cómo el Olimpia remontaba un marcador adverso en la segunda parte en el estadio Defensores del Chaco para asegurar su 49.º título de liga a falta de dos jornadas. Tobias Morinigo adelantó a Sportivo Trinidense en el minuto 56 y Esteban Matus empató ocho minutos después. Romeo Benitez, que había entrado como suplente, marcó en el cuarto minuto del tiempo de descuento para sellar la victoria del equipo dirigido por Pablo Sanchez.

La fama viral precedió a un cambio de rumbo audaz

El triunfo culmina seis meses extraordinarios para el lateral derecho de 32 años, que dejó el Wellington Phoenix en junio después de siete temporadas en la A-League para ponerse a prueba en Paraguay. Antes de llegar a Asunción, Payne vivió un aumento de popularidad en internet durante el Mundial de 2026 que parecía surrealista: pasó de tener menos de 5.000 seguidores en las redes sociales a superar los cinco millones después de que la creadora argentina Valen Scarsini lo señalara como el jugador «menos conocido» que acudiría al torneo.

Decidido a demostrar su valía sobre el césped, el internacional neozelandés tuvo un impacto inmediato el 2 de agosto al salir desde el banquillo y marcar en una victoria por 5-0 sobre Rubio Nu. Dos semanas después, disputó los 90 minutos en un triunfo por 2-1 ante Sportivo Ameliano.

Su actuación en el superclásico se gana los elogios locales

Payne se ganó aún más el cariño de la afición el 23 de agosto al ser titular como lateral derecho en la victoria por 2-1 en el superclásico ante Cerro Porteno, su gran rival, y ayudar al Olimpia a recuperarse de las derrotas ante Libertad y Nacional en sus primeros partidos del Clausura. El medio paraguayo La Tribuna elogió su calidad técnica, sus centros, sus duelos defensivos y su serenidad con el balón, mientras que el defensa describió el ambiente del derbi como una de las experiencias más memorables de su carrera.

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Considerado durante un tiempo un amuleto de la suerte después de que el Olimpia ganara sus primeros cuatro partidos de liga, también disputó el encuentro completo en la victoria por 4-1 sobre Deportivo Recoleta en noviembre. A lo largo de la campaña, el versátil defensa sumó nueve partidos de liga, cinco titularidades y un gol para conquistar su primer campeonato fuera de Oceanía.

La Copa Libertadores espera al equipo campeón

Con los dos títulos nacionales y la clasificación para la Copa Libertadores de 2027 ya asegurados, el equipo de Sanchez puede disputar sus dos últimos partidos del Clausura sin la presión de la lucha por el título. Payne intentará sumar más minutos antes de que termine la temporada mientras valora su papel a largo plazo en Asunción. Prepararse para la principal competición de clubes de Sudamérica representa ahora el siguiente gran reto para el neozelandés y el club más laureado de Paraguay.