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Tim Krul ve un «diamante» en el Ajax: «Estoy seguro de que los grandes clubes lo están siguiendo»

Shelbourne vs Ajax
Shelbourne
Ajax
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A. Ouazane

Tim Krul vio, pese al decepcionante juego del Ajax contra el Shelbourne FC (2-2), un punto positivo en el lado del conjunto de Ámsterdam: Abdellah Ouazane. Así lo cuenta el analista en Ziggo Sport.

El empate ante el Shelbourne no tuvo grandes consecuencias para el Ajax. El partido de ida de la tercera ronda previa de la Conference League ya lo habían ganado los de Ámsterdam la semana pasada por 3-1, por lo que igualmente avanzan ‘sin más’ a los play-offs.

Krul consideró que el Ajax no jugó bien en absoluto. Pero aun así vio ‘un par de pequeños puntos positivos’. “Los chicos que entraron: Tolu, Ouazane...”, comienza el exguardameta, antes de continuar sobre Ouazane, de diecisiete años.

“Es realmente un diamante, en mi opinión. Ojalá vayamos a ver todavía muchos momentos bonitos suyos. De verdad, un diamante.”

“Al fin y al cabo, es el Ajax: una vez cada cierto tiempo aparece un chico así. Y creo que él vuelve a ser uno de esos chicos. Estoy convencido de que los grandes clubes lo están observando, porque es realmente un placer verlo. Los aficionados van al estadio por eso.”

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Krul sí ve un aspecto a mejorar en el talento. “Ese chico recorrió un par de veces setenta u ochenta metros con el balón. Y entonces, en el último momento, quizá deba mantener un poco la visión de juego, porque acabó completamente metido en el caos. Pero eso también es lo bonito de estos jóvenes.”

Ouazane saltó al campo el jueves por la noche en el minuto 57, como sustituto de Julian Brandt. Fue su quinto partido oficial con el Ajax.

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