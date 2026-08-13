Manchester City y Al-Qadsiah están en conversaciones muy avanzadas por el traspaso de Tijjani Reijnders. Así lo informa Fabrizio Romano este jueves.

Los clubes están cerca de alcanzar un acuerdo por una cantidad de 60 millones de euros. Sin embargo, Reijnders todavía tiene que ser convencido.

El Nottingham Forest, que también está interesado en el centrocampista, sigue la situación muy de cerca.

El Reijnders, de 28 años, tiene contrato con el Manchester City hasta mediados de 2030. Ahora, el internacional en 35 ocasiones se enfrenta a una elección interesante.

Reijnders llegó el verano pasado procedente del AC Milan por 55 millones de euros, donde era una de las estrellas indiscutibles. El jugador de Zwolle también empezó con fuerza en Manchester, pero poco a poco fue desapareciendo hacia el banquillo.

La pasada temporada, Reijnders disputó un total de 2810 minutos con el Manchester City. En ese tiempo firmó siete goles, cinco de ellos en la Premier League, y ocho asistencias.

Ahora, Reijnders puede seguir los pasos de su compañero de selección Crysencio Summerville. Firmó por el Al-Hilal en la Saudi Pro League tras un buen Mundial.