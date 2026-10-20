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Tijjani ReijndersTalpa
Sam Vreeswijk
Traducido por

Tijjani Reijnders lleva al Al-Qadsiah al liderato de la Saudi Pro League con un gol en el minuto 90+6

Al-Taawoun vs Al Quadisiya
Al-Taawoun
Al Quadisiya
1ª División
T. Reijnders

Tijjani Reijnders dio este martes la victoria a su club, Al-Qadsiah, en el último suspiro de un partido de la Saudi Pro League. El centrocampista neerlandés marcó en el sexto minuto del tiempo añadido el único gol ante Al-Taawon: 0-1.

Al-Qadsiah fue superior durante casi todo el partido, pero no conseguía abrir el marcador. Por eso, durante mucho tiempo pareció que el encuentro terminaría 0-0.

Al-Qadsiah tampoco parecía capaz de marcar en los cinco minutos de tiempo añadido, pero su último ataque acabó en el 0-1. Reijnders recibió el balón a unos quince metros de la portería y disparó con fuerza a la esquina inferior.

Fue ya el sexto gol en todas las competiciones con su actual club para el futbolista de Zwolle, que llegó este verano procedente del Manchester City por 61 millones de euros.

Además, Al-Qadsiah es ahora líder de la liga saudí, con 25 puntos en 10 partidos. Al-Taawon se encuentra en una situación mucho peor: ocupa el decimoséptimo puesto.

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Eso sí, el segundo clasificado, Al-Hilal (24 puntos en 9 partidos), y Al-Nassr (19 puntos en 8 partidos) han disputado menos encuentros que Al-Qadsiah. Por tanto, aún pueden igualar más adelante al equipo de Reijnders o incluso superarlo.

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